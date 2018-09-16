智慧能源週本周開跑 聯合再生首參展吸睛 風電外商也佈局在地化

「Energy Taiwan 2018 台灣國際智慧能源週」將於周三 (19 日) 開跑，吸引國內外超過 160 家廠商參與，將於 10 月 1 日合併的聯合再生能源公司，首度以合併後形式對外亮相，除台廠外，今年展覽亮點還包括，積極在台佈局離岸風電在地化供應鏈的丹麥商沃旭能源及德商達德能源。

為因應政府能源政策與 2025 年非核家園目標，今年 SEMI 與外貿協會統籌各類再生能源展覽主題，聯合為「Energy Taiwan 2018 台灣國際智慧能源週」，除耕耘超過 11 年的「PV Taiwan 台灣國際太陽光電展」，也加入「Wind Energy Taiwan 台灣國際風力能源展」、「HFC Taiwan 台灣國際氫能與燃料電池展」、「Smart Storage Taiwan 台灣國際智慧儲能應用展」，將太陽能、風能、氫能與燃料電池、智慧儲能、綠色金融等綠能議題完整納入。

今年的智慧能源週共吸引國內外逾 160 家廠商參與，攤位數約 500 個，參展廠商包括首度由新日光 (3576-TW)、昇陽科 (3561-TW) 與昱晶 (3514-TW) 首度以合併後形式對外亮相的聯合再生能源公司，由茂迪 (6244-TW) 與碩禾 (3691-TW) 合資的台灣太陽能模組製造公司，及茂迪、元晶 (6443-TW)、碩禾、綠能 (3519-TW)、太極 (4934-TW) 與友達 (2409-TW) 等台廠。

除國內廠商外，積極佈局離岸風電在地化供應鏈的丹麥商沃旭能源、德商達德能源與 EnBW 也將參展，德國經濟辦事處也在台灣國際風力能源展區中籌組德國館，將有 9 家知名德商共同參與，國泰世華與永豐銀也將於展期提供綠色金融保險服務，協助有意前進再生能源市場的業者一站到位的綠色融資服務。

在今年的 PV Taiwan 展中，聯合再生能源將展出其通過德國 TUV 認證的榮耀雙玻雙面發電太陽光電高效模組，綠能科技將展出可應用於人行步道、屋頂自重式平台、水上型、隔音牆與太陽能電動機車充電站的輕量化太陽能模組，太極能源則將展出可安裝於曲面、非平面等設備或交通工具及建築的可撓式太陽能板。