蘋果新機將開賣 台首波出貨估5萬支 配件廠備戰

台灣列入蘋果新機首波開賣區，預計 9/21 上市，業者透露，第一波 iPhone XS 及 iPhone XS Max 到貨量約與去年 iPhone X 相當，共 5 萬支。雖然外界對蘋果新機看法兩極，不過台灣廠商從供應鏈、代工、電信業者到周邊配件廠商積極備戰，有助廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、新日興 (3376-TW) 相關配件出貨。

從蘋果上季財報可以看出，即使蘋果逐漸將營收轉向軟體、服務，以及其他周邊展品，不過蘋果單季手機銷量仍有 4310 萬支，為蘋果貢獻超過一半以上的營收，外界推估，去年主要來自 iPhone X，雖然銷量比不上 iPhone 6 ，但價格上揚，彌補了銷量下滑的壓力，靠著 ASP 提升，維持整體營收。

觀察台灣產業，從供應鏈、代工廠到電信業者，都積極搶食蘋果商機，配件廠商也搶在蘋果新機上市時，同步開賣周邊商品，並積極推新品，包括各種新形式的手機架，或是附帶指環、腕帶等功能的手機殼。

雖然蘋果新機發表，外界反應兩極，不過根據研調機構 Strategy Analytics 調查，蘋果今年將是全球智慧手機出貨量第 2 名，出貨量 2.96 億支，年增 37%，僅次於三星的 2.985 億支，後市仍被看好。