手機品牌找出路 競相投入電競、區塊鏈、5G手機

智慧手機競爭激烈下，在規格競賽已幾乎到了極緻之後，各品牌開始發展不同的利基市場，競相投入電競手機、區塊鏈、5G 手機領域，華碩 (2357-TW)、小米瞄準電競族群的手機在台大拚場，宏達電 (2498-TW) 在區塊鏈及 5G 手機上努力研發，華為同樣不放棄 5G 及電競手機的準備。

電競市場商機熱，吸引不同領域業者投入，從電競筆電、平板、監視器再進展到電競手機，日前華碩發表首款電競手機 ROG Phone，預計 9 月 20 日在台開放預購，小米在信義區開出台灣第 3 家小米之家，同時引進全新子品牌 POCOPHONE 旗下首款新機 POCOPHONE F1，鎖定電競玩家。

智慧手機市場近年來呈現成長趨緩甚至衰退的窘境，手機大廠在規格競賽幾乎 到頂的情況下，必須尋找不同的制勝機會，電競市場近年來戊為不少產業眼中的新興藍海，相關商機誘人，成為不少手機品牌的新領域市場。

華為智慧手機成長快速，根據多家研調機構統計，今年第 2 季已擠下蘋果，為全球第二大手機品牌，第 3 季也可望蟬聯亞軍；根據 Gartner 統計，今年第 2 季全球智慧手機銷量 3.74 億支，年增 2%，華為以銷量 4984.6 萬支，擠下蘋果 4471.5 萬支，首次拿下全球第二大智慧型手機廠寶座，蘋果落居全球第三名。

全球市場研究機構 TrendForce 指出，進入下半年傳統旺季，預估全球智慧手機生產量約 3.73 億支，季增 6%；三星仍穩坐冠軍，蘋果新 iPhone 雖將上市，但新機生產排程集中在第 4 季，對第 3 季生產量成長挹注有限，華為受惠新旗艦發表，推升生產量，可望連續兩個季度超車蘋果，奪下全球市占率亞軍。

華為在市場行銷上主打 4 大訴求，包括攝影、音樂、電競級效能及校園行銷，顯見也在電競手機上有所著墨，另外，面對未來 5G 的浪潮，華為也預計在明年推出 5G 手機。

宏達電近年來手機的銷售不佳，今年第 3 季、第 4 季預計將推出區塊鏈手機，另外，市場也傳出，已在積極研發 5G 手機。