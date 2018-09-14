〈蘋果新機發表〉電信預購、預約開紅盤 業者認為可破除買氣鈍化疑慮

蘋果官網今 (14) 日下午開放 iPhone XS、 iPhone XS Max 預購，電信三雄不辦預購，但亞太電 (3682-TW)、台灣之星兩家業者預購則是開出紅盤，亞太電搶下預購頭香的消費者，排隊 25 小時，台灣之星金色 iPhone XS 512GB 機款在短短 8 分鐘內被搶購一空、宣佈售鑿，整體申辦速度為去年 iPhone X 預購首日同期的 4 倍，遠傳 (4904-TW) 的限量預約則在 10 分鐘內預約瀏覽人次衝破萬人，破除買氣鈍化疑慮。

台灣之星今日下午在全台直營及網路門市啟動預購，引爆申辦熱潮，不僅吸引大批果粉至門市排隊預購，網路門市流量瞬間暴增 20 倍，其中，金色 iPhone XS 512GB 機款在短短 8 分鐘內就被搶購一空，整體申辦速度為去年 iPhone X 預購首日同期的 4 倍。

台灣之星表示，今年搶得預購頭香的用戶為高齡 75 歲的陳爺爺，幫孫子圓夢當作上大學的禮物；統計這次預購的情況，截至下午 15：20，金色最受預購用戶喜愛，獲得 65% 青睞，其次為太空灰色，為 24%。

以手機尺寸及容量來說，選擇 iPhone XS Max 占比達 71%、手機容量則是選擇 256GB 為最多，占預購量 43%，顯示今年的 iPhone XS Max 雖創下 iPhone 新高價，但果粉的購機意願仍然很高，大螢幕、大容量穩坐主流，獲得多數預購用戶喜愛。

在資費方面，選擇搭配台灣之星月租 999 資費方案申辦的為最大宗，占 30%，可享 4G 勁速上網 + 網內通話終身吃到飽優惠；其次為搭配月租 599 資費方案，佔 23%；整體申辦用戶分布主要以北區 (台北市 / 新北市) 為主，31-50 歲男性佔比高達 7 成。

亞太電針對 iPhone Xs、iPhone Xs Max 上市，今日下午 3 時 01 分在三創旗艦門市舉辦預購，吸引民眾排隊，中午 12 時左右就已排隊額滿，搶頭香的葉先生，前一天下午 2 時多就到現場排隊，排隊超過 25 小時。

亞太電表示，葉先生是忠實果粉，從 iPhone7、iPhone8、iPhoneX 年年排隊不缺席，鎖定金色 iPhone Xs MAX 64G，亞太電行銷中心副總鄧美慧當場宣布，加碼升級為最搶手熱門款、價格 45500 iPhone Xs Max256G 金色新機。

遠傳表示，今日 15:01 起開放限量預約，短短 10 分鐘內預約瀏覽人次衝破上萬人，果粉忠誠度粉碎外界 iPhone Xs 系列手機買氣鈍化的疑慮。

遠傳在限量預約活動結束後統計顯示，iPhone XS Max 預約占比達 50%，容量則以 256GB 為最多用戶選用，占總預購量接近 60%，顯示今年的 iPhone XS Max 雖然再創 iPhone 新高價，仍澆不熄果粉的購機意願，尤其大螢幕、大容量的實用需求，更合果粉的胃口。

此外，全新金色最受預約用戶青睞的，獲得 5 成以上預約用戶選定，其次為太空灰色約 3 成。遠傳表示，已搶到貨的用戶只要在指定時間內完成付款交易，保證 9/21 開賣當天宅配出貨。