〈蘋果新機發表〉五大電信資費全出爐 中華電緊急宣布購機價再降千元

台灣擠進蘋果 iPhone XS、 iPhone XS Max 首波開賣，預計 9 月 21 日上市，五大電信備戰，相關資費也全數出爐，購機補貼差異不大，中華電 (2412-TW) 昨 (13) 日晚間搶先公布資費，但購機價較遠傳 (4904-TW) 及台灣大 (3045-TW) 多了 1000 元，今日緊急宣布再降千元，因此電信三雄購機價完全一致，亞太電 (3682-TW) 在同級資費中，購機優惠多了 1000 元左右。

台灣大今日宣布 iPhone XS 系列省錢資費， 月付 999 雙飽，新機現省 9600 元，搭配舊換新手機 0 元；台灣大指出，搭配 999 專案，綁約 30 個月，上網吃到飽，網內通話免費外，再送連續 15 個月 666 元，總共近萬元的國內通話金，以 iPhone XS(64G) 為例，消費者可以 26300 元的價格把最新 iPhone XS 帶回家，比買空機 35900 元便宜 9600 元。

台灣大表示，月付 1399 元，綁約 30 個月，iPhone XS(64G) 只要 21300 元，再搭配舊機換新機最高折超過 2 萬元的優惠，等於 iPhone XS(64G) 不用千元就可帶回家，再送連續 30 個月 999 元的國內通話費。

台灣大指出，去年 9 月底前申辦台灣大「代代迎新」的用戶，在下周五開賣時回娘家提前升級續約，不但可優先配貨，輕鬆升級，且 iPhone 新機最高還可折 9000 元，換句話說，代代迎新用戶續約月付 999，綁約 30 個月，iPhone XS(64G) 只要 17300 元，若再搭配舊換新的折價優惠後，手機將可 0 元帶走。

遠傳今日宣布，iPhone XS 64G 搭配 4.5G 超極速方案，月付 1399，手機 21300 元起；iPhone XS Max 64G，月付 1399，手機 25300 元起，限時再享近 3 萬國內通話金優惠。

以台灣大及遠傳的資費來看，基本上購機補貼一樣，大多是在周邊優惠、舊換新、VIP 客戶或是數位上各出奇招來搶客；中華電昨晚搶先公布資費，但在購機優惠上硬是比同業高出 1000 元，今日緊急宣布調降，寫下開賣前調降購機價的首例。

中華電指出，因應市場競爭及讓客戶享更多優惠，中調降 iPhone Xs、iPhone Xs Max「大 4G」及「新精選」購機優惠方案 (24 及 30 個月)，月繳 999 元，再降價 1000 元。

台灣之星今日下午也宣布調降手機專案價，iPhone XS 系列機款搭配月租 999 元 4G 勁速資費方案的手機專案價全面再降價 1000 元，且開賣後不調漲，已預購申辦 999 資費的用戶比照新資費、差額會在帳單中扣抵。

台灣之星指出，搭配月租 1199 的 4G 勁速資費方案，綁約 30 個月，手機專案價 24800 元，T-Club VIP 用戶可享最高再折 6000 元、舊換新最高再折 20000 元，iPhone XS 64GB 新機只要 0 元。

以 iPhone XS Max 512G 原價 52900 元來看，攜碼申辦搭配月租 1599 資費方案，綁約 30 個月，手機預購價 35300 元，與市價相比，直接現賺 17600 元。

亞太電今日公布 iPhone Xs、iPhone Xs Max 最新資費，月付 796 元，綁約 30 個月，iPhone Xs (64G) 專案價 28300 元，iPhone Xs Max (64G) 手機專案價 32300 元；亞太電強調，在同等級資費中，相較其他業者就是再優惠 500~2000 元。