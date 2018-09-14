京東與特斯拉「成長的煩惱」 解密趣頭條

熱點新聞

• 今年雙 11 目標 2000 億？阿里系已經開始備戰

據全天候科技周五消息，今年是雙 11 第十周年，天貓總裁靖捷說，2018 天貓雙 11 將是對過去十年商業創造的大檢閱，新零售和全球化將是此次雙 11 的核心。為此，阿里系已經開始密集籌備。

• 蔚來汽車盤前一度漲 20% 市值已超過長城

周四暴漲 75% 的蔚來汽車周五盤前升勢不減，美股盤前上漲近 20%。

周三在紐交所上市的蔚來汽車，IPO 首日報收 6.60 美元，周四開盤價 6.62 美元，開盤一個半小時漲超 46%。美股收盤前一小時一度漲超 90%，刷新盤中歷史高位至 12.69 美元，盤中最高市值突破 130 億美元。

• 瘋狂一夜！拼多多市值突破 330 億美元 超過網易直逼京東

拼多多昨日暴漲 30%，近三天來累計漲幅超過 50%，市值超過 360 和網易，位列中國網路科技企業第六；與京東市值差距縮小至 70 億美元，體量更是相當於大約兩個新浪微博、近 11 個搜狗。

• 富士康每條產線每小時生產 590 台新 iPhone，產能優先分配 iPhone XR

「蘋果公司把這次主要銷量押注到了 iPhone XR 上面，他們也承認，更貴的 iPhone XS 革新不是很多，他們認為相對便宜，功能差不多的 iPhone XR 可能會受更多人喜歡」，界面新聞援引一位接近蘋果公司的富士康人員說，除此之外，蘋果對去年的 iPhone X 的銷量並不滿意，因此寄希望於如今的 iPhone XR。

投研觀點

• 京東與特斯拉「成長的煩惱」

京東與特斯拉這兩家企業有著相似的 DNA：同樣在那斯達克上市，同樣上市不到十年，同樣由 70 後領導人「鐵腕統治」；也同樣因高成長性的爭議，成為長期的「空頭遊樂園」。 如今兩家的股市市值縮水，面臨高成長性不再、盈利能力不接等煩惱。

• 暴漲 76% 後 Bernstein 發布關於蔚來的第一份看空報告

Bernstein 指出，蔚來 ES8 賣一輛虧一輛，訂單增速走低，銷售渠道狹窄，市場競爭激烈，因此給予「跑輸大市」評級，股價目標價僅為 4.2 美元。蔚來汽車昨日收漲 76%，報 11.6 美元。

• 解密趣頭條：暴力買量背後的如意算盤

60 億資本豪購 10 億裝機量！洗一遍網路人口後，躋身 5000 萬日活 APP 陣營，實現百億營收十億利潤，這樣的趣頭條靠譜麼？

• 抖音反超快手 短影音「雙雄」接下來拼什麼？

抖音在加速商業化變現，而快手則在為 IPO 作準備，短影音行業的兩個巨頭在相同的時間點卻選擇了不一樣的戰略。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：