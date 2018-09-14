蘋果發布會次日大漲 趣頭條今晚登陸那斯達克

熱點新聞

· 中概股瘋漲! 蔚來汽車收漲 76%, 拼多多三天累漲逾 50%

周四中概股集體上揚。拼多多收漲 30%，盤中首次突破 30 美元，過去三天累漲逾 50%; 高盛給予「買入」評級，目標價 31.90 美元。蔚來汽車盤中漲 90%，接近 13 美元，市值最高突破 130 億美元，收漲近 76%。

· 小米啟動上市後首次組織架構調整

9 月 13 日小米公司董事長雷軍發內部郵件宣布了小米集團最新的組織架構調整和人事任命。小米新設了集團參謀部和集團組織部，進一步增強總部管理職能，並同時調整王川、劉德、洪鋒和尚進等高管的工作分工; 改組電視部、生態鏈部、MIUI 部和互娛部四個業務部重組成十個新的業務部。

· 蘋果新品被指價格昂貴，蘇寧易購已有數萬人預約

蘇寧易購方面人士介紹，「目前 iPhoneXS 已經開啟預約，將於 9 月 21 日 8 點正式開售，截至 13 日中午 12 點，剛剛發布幾個小時的 iPhoneXS 新機已有數萬人參與預約」。

· 趣頭條 9 月 14 日晚間在那斯達克掛牌交易

趣頭條將於 9 月 14 日晚間在那斯達克掛牌交易，股票交易代碼為「QTT」，申購通道將在美東時間 9 月 13 日下午關閉，申購定價將在 9 月 13 日收盤後。按 9 美元最高發行價計算，趣頭條將通過 IPO 募集 1.44 億美元資金。如果承銷商執行 240 萬股美國存托憑證的超額配售權，趣頭條將最高募集資金 1.66 億美元。

· 多家投行上調目標價，蘋果發布會次日大漲 2.6% 接近新高

因幾大媒體分析稱新款 iPhone 硬體缺乏突破，蘋果公司其股價於周三收跌 1.24%，為蘋果三年來產品發布日的最大降幅，報 221.07 美元。儘管消費者對蘋果新品反響平平，但多數評級機構上調了蘋果目標價。其股價周四收漲 2.42%，報 226.41 美元，接近歷史新高。

· 英偉達在日本推多款新品，聚焦機器人和自動駕駛

在 13 日上午舉行的 GTC2018 日本站上，英偉達首席執行官黃仁勛宣布了一系列新產品，其中包括 Tesla T4 GPU、Nvidia Drive AGX Xavier 開發套件以及 Jetson AGX Xavier 開發套件等。據介紹，富士公司成為日本第一家採用 NVIDIA DGX-2 AI 超級計算機的公司。

投研觀點

· 行動醫療巨頭的特色分析

格隆匯消息，9 月 10 日，平安好醫生 (1833.HK) 正式登陸港股通。自成為港股通標的後，平安好醫生受到南下資金的關注，本周 4 個交易日累計成交總額 3.37 億港元，日平均成交 8425 萬港元，較前 50 日平均成交金額的 3452 萬港元顯著放大了 144.06%。

在龐大的行動醫療市場中，不乏巨頭，不過由於各自的資源稟賦差異，在業務模式及切入點方面也不盡然，市場空間也有所差異。其中以致力打造在線健康全生命周期管理商業閉環的平安好醫生以及主打醫藥電商的阿里健康為典型代表企業。相比之下，阿里健康具備電商基因，其在流量及電商系統的把控方面有優勢; 平安好醫生則通過在線醫療服務作為入口，打造醫療健康服務平台，電商僅僅是其平台上的一塊內容。

· 價格不斷上漲的 iPhone 正在壓榨用戶的慣性購買力

蘋果此次的新品發布會開了幾個先河，其中最令人關注的就是中國版 iPhone XS Max 加入了雙卡雙待的支持，對於這個國產品牌早已經為標配數年的功能，蘋果終於忍不住要跟進了。高清大屏、超長續航、雙卡雙待，蘋果所宣揚的這些產品特點，一直以來是國內消費者最為在意的幾個產品痛點，這種變化可以被認為是一種「迎合式的微創新」。它只是為了在滿足更多消費者的同時，又不希望損失任何自己的利潤，只不過從用戶的層面來看，如今這個體驗服務與成本價格的天平越來越傾向於後者。

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