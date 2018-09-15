全球市場迎來喘息的最大「功臣」：美元創2月來最大單周跌幅

由於美國通膨數據放緩，以及包括歐洲央行在內的主要央行將開始恢復貨幣政策正常化，美元指數創下 2 月份以來的最大單周跌幅。

與此同時，美元走軟幫助全球股市反彈，MSCI 全球指數上漲 0.3%。截至目前，日本股市漲幅明顯，日經指數本周上漲 3.53%。美國及歐洲股市漲幅均在 1%-2% 之間，標普 500 本周上漲 1.14%，道瓊斯上漲 0.89%，那斯達克上漲 1.41%；歐洲 Stoxx 600 指數已上漲 1.44%，德國 DAX 指數上漲 1.28%。香港恆生指數本周也上漲 1.16%。

法國巴黎銀行的多資產策略師 Steven Saywell 在接受彭博採訪時表示，「對我們而言，目前的真正方向是美元可能會走弱。」

8 月通膨不及預期，升息預期降溫

美國 8 月通膨數據意外降溫，因服裝價格數據創 70 年來最大跌幅，同時醫療護理成本下跌，令美國人暫時擺脫物價上漲的局面。

美國勞工部數據顯示， 8 月核心 CPI 較去年同期水平上漲 2.2%，市場普遍預計為 2.4%。整體 CPI 數據也由之前的 2.9%，放緩至 2.7%。

與此同時，由於貨運價格和不斷上漲的工資，以及關稅和反徵稅，分析師預計可能會給通膨帶來上行壓力。

路透援引山東黃金首席分析師季明稱，由於該數據低於預期，投資者認為聯準會可能不會在 12 月升息，儘管 9 月升息已成定局。

歐洲央行決定年底前結束 QE，市場開始關注何時升息

周四，歐洲央行公布 9 月利率決議，依然重申將於 12 月底前結束本輪 QE。

隨著歐洲 QE 的結束，在聯準會升息的刺激下，歐洲央行未來將升息的聲音不絕於耳。

根據彭博的一項調查，經濟學家預計，如果一切按計劃進行，德拉吉將在明年 4 月份提供升息時間的具體細節。歐洲央行將在明年 9 月之前將存款利率從 - 0.4% 上調至 - 0.2%，明年 12 月把主要再融資利率從當前的零利率提高到 0.25％。

摩根大通則預估，歐洲央行將在 2019 年 9 月將存款利率上調 15 個基點，在 12 月上調 25 個基點，此後每年上調 75 個基點。若歐元區核心通膨率的回升速度低於預期，歐洲央行可能會推遲 12 月的升息。

巴克萊銀行預計，歐洲央行將在 2019 年 9 月升息 15 個基點，2020 年 3 月將再次升息 25 個基點。

BlueBay 的首席投資策略師 David Riley 表示，已經減少了看多美元的對沖。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，BlueBay 已削減自 2017 年 1 月以來最多的看漲美元部位，並重新回到凈做多歐元。

『新聞來源／華爾街見聞』