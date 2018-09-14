〈達方擴大綠能佈局〉三腳營運衝 今年EPS上看6元 明年營收估年增1-2成

達方 (8163-TW) 三隻腳佈局效益顯現，董事長蘇開建指出，隨 MLCC 產能逐季增長 10-15%、鍵盤產品組合改善並漲價反映成本、綠能事業進入收割期，下半年獲利可期，法人估達方今年營收將突破 200 億元、每股純益可望達 6 元，且明年在高端被動元件產能開出、綠能領域續成長下，營收可望年增 1-2 成。

蘇開建指出，目前 MLCC 價格已經來到相對高檔，產能去瓶頸工程持續進行，預計至明年第二季，產能將逐季成長 10-15%，明年下半年起，新的機器設備到位後，將佈局高端應用，屆時產能將以季增 2 成的方式成長。

鍵盤產品部分，蘇開建認為，下半年仍為旺季，且經過上半年調整後，目前磁浮、背光鍵盤等利基型產品比重提升，除了推升營收成長外，獲利表現也獲得改善。

至於綠能事業，達方除了以自有電動腳踏車品牌 BESV 搶進市場外，也將自身代工優勢，以及充電、電源管理技術，導入電動腳踏車的電池設計和馬達，蘇開建指出，隨 BESV 電動腳踏車表現亮眼，也推代工、零組件訂單成長，今年第四季單季可望獲利，明年則將全年獲利。

蘇開建指出，以今年第三季單月產品營收來看，目前鍵盤比重降至 7 成以下，被動元件比重 3 成左右，綠能則約 7-8%；明年在被動元件產能增加、綠能事業持續成長下，估鍵盤比重將降至 5 成多，被動元件上看 4 成，綠能則約 1 成。

法人表示，目前看來達方第三季獲利應可維持法說會時的預估，單季每股純益可望賺進 2 元，超越上半年的 1.9 元；第四季雖面臨中國十一長假，加上美中貿易戰影響終端需求，但估計仍較第三季持平或略增，全年每股純益約 6 元。