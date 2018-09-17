美法院放寬體育博彩規定 期貨交易員有了新目標：運動員

兩位華爾街交易員開發出一個全新的期貨市場，用以吸引那些打算利用專業運動員來下注的夢幻體育愛好者和靠華爾街為生的人。

Draft Hedge 是由長期期權交易員 Eric Wilkinson 和 Wesley Harr 創立的一款行動 App，為用戶提供夢幻美式足球和金融市場之間的交流。

期貨定價大略基於夢幻估值，運動員靠每場比賽的表現獲得積分。玩家可以隨時買進或放空短期運動員，包括季後賽期間。

這款 App 的版本還在調整中 （圖: Google Play）

Wilkinson 表示，「無論是電子遊戲活動還是橄欖球、足球、還是棒球，只要有可量化的價值，我們就可以根據價值創造期貨。」

他說，「分析師就是在做這樣的事情。」「他們的玩法可能是『'好，這傢伙將 2 次達陣和跑出 150 碼，我認為這就是他的積分。』」。「整體市場可能更能清楚反映出這些價值是什麼。」

Wilkinson 在 芝加哥期貨交易所 (CBOT) 業界被稱為「狼人 (Wolfman)」，在各種期貨產品包括金融期貨、商品、股票和期權打滾約 25 年。

他也批評了美國最高法院最近決定廢除 1992 年聯邦法律，該法律有效禁止大多數州的商業體育博彩。該裁決為美國人每年價值數百萬元職業體育運動的非法投注逐步合法化奠定了基礎。

Wilkinson 表示，他和 Harr 最初擔心這種期貨交易看起來太像賭博，然後法庭判決就出來了。

他說，「這項判決對我們來說真是太重要了，因為我們一直認為我們處在金融和賭博間的灰色地帶。」「一開始我們還擔心該如何措辭，但無論我們是否曾經說過投注和事物本質的話，現在我們可以想說我們想說的任何東西了。」