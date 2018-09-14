比特幣拋售過了頭？ Trefis Team：年底前將漲回8500美元

市場對「幣圈一天，人間一年！」的說法並不陌生，幣圈暴漲暴跌對許多玩家來說早已司空見慣。然而面對近期的比特幣價格暴跌，《Forbes》網站證券研究團隊 Trefis Team 分析，比特幣拋售似乎過了頭！

週五 (14 日) 台北時間晚間 7 點左右，比特幣下跌 0.51%，至 6453.69 美元。

截稿前，週五 (14 日) 比特幣下跌 0.51%。(圖：Coindesk)

比特幣近期因為上週三 (12 日) 傳出高盛放棄加密貨幣交易平台的消息後，連兩日價格閃崩 16%，一度跌破 6200 關口，但隨著高盛澄清這是假新聞後，比特幣才止跌回穩。

《Forbes）網站證券研究團隊 Trefis Team 認為，先前高盛的放棄加密平台的新聞僅僅是主流採用加密貨幣的小插曲，比特幣最近的拋售似乎過了頭！目前各行各業大小型公司都在積極投入區塊鏈技術，長遠來看，將無可避免地會推動使用加密貨幣和代幣。

Trefis 團隊根據其比特幣價格估算器 (Bitcoin Price Estimator) 推算，未來幾個月比特幣網路用戶和交易量應該會穩步回升，激勵比特幣價格在今年年底回漲至 8,500 美元左右，同時宣稱這個估算器準確率達 94%。

比特幣價格的漲跌動力？

比特幣的基本價格取決於市場供應與需求。在供應方面，可用比特幣的數量存在上限，目前比特幣供應約 80% 已被開採，而需求方面主要受兩個因素驅動：活躍用戶數量以及交易量。因此，Trefis 團隊認為，關注用戶量和交易量方面的需求是判斷比特幣未來漲跌的主要指標。

此外，自 2017 年底比特幣漲至歷史最高水平後，吸引大規模媒體關注報導後，比特幣價格就隨著大量的多空新聞產生波動。

例如，高盛最初設立加密貨幣交易平台的決定、洲際交易所集團 (ICE) 數位資產平台 Bakkt 等利多新聞，促使比特幣買氣價格大漲。反之，南韓兩家加密貨幣交易所 (Coinrail 與 Bithumb) 遭駭客攻擊，與隨後 SEC 近期拒絕了比特幣 ETF 的計劃，也都衝擊比特幣價格暴跌。

Trefis 團隊稱，用戶數量與交易量將在未來幾個月趨於穩定，比特幣下一波強勁反彈只是時間問題，但預估未來幾個月的增長速度不太可能過於驚人。

他們看好比特幣後市，近期成立的區塊鏈協會也可能在不久的將來，改善監管機構對這個新興產業的看法，SEC 也在陸續批審加密貨幣 ETF 的申請，一旦批准消息釋出，預料會為比特幣價格帶來巨大的上行空間。