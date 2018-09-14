富邦人壽提高對韓國現代人壽持股比重至62% 亞洲盃布局再下一城

富邦金 (2881) 子公司富邦人壽 9 月中旬提高韓國現代人壽持股比例至 62%，正式取得該公司控制權，並更名為「富邦現代人壽」，為「亞洲盃」布局再創新里程碑。富邦人壽於 2015 年 12 月取得韓國現代人壽 48% 股權以及 5 席董事席次，成為僅次於韓國現代汽車集團為第二大股東，今年 4 月富邦人壽董事會通過參與現代人壽增資案，將提高持股比重至 62%，且掌握董事會過半席次，取得該公司控制權，公司名稱更名為「Fubon Hyundai Life Insurance Co., Ltd.」，中文名依韓國實務為「富邦現代生命保險株式會社（簡稱「富邦現代人壽」）」。



富邦現代人壽表示，未來在經營策略上專注在深具優勢的「退休金」及「電銷業務」雙引擎，並結合金控在台灣銀保通路發展之優異經營經驗及商品與投資專業，深耕韓國銀保市場，建立完善金融服務平台。



富邦現代人壽透過投資多元化，維持收益成長動能，加速達成經濟規模，今年上半年已首度轉虧為盈，預期加入富邦金控後將可持續維持成長動能。