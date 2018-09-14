港股午盤漲0.81% 博弈、蘋概、汽車股齊揚

恒生指數今 (14) 日高開 0.8%，之後走勢震盪，一度漲逾 1%，截止午間收盤，恒生指數漲 0.81%，報 27232.54 點。國企指數漲 0.51%，報 10556.34 點；紅籌指數漲 1.02%，報 4291.9 點。大盤成交量港幣 474.34 元。

博弈股上漲，銀河娛樂 (0027-HK) 漲 3.85%，報 49.85 元；金沙中國 (1928-HK) 漲 3.99%，報 35.15 元；永利澳門 (1128-HK) 漲 4.76%，報 18.94 元。

蘋概股上漲，瑞聲科技 (2018-HK) 漲 3.27%，報 80.65 元。比亞迪電子 (0285-HK) 漲 4.65%，報 9.45 元；舜宇光學 (2382-HK)) 漲 1.83%，報 94.7 元。

汽車股上漲，吉利汽車 (0175-HK) 漲 0.93%，報 15.18 元；和諧汽車 (3836-HK) 漲 12.23%，報 3.12 元；廣匯寶信 (1293-HK) 漲 7.25%，報 2.07 元。蔚來汽車美股上市次日暴漲 75%。

騰訊 (0700-HK)) 漲 1.73%，報 329.4 元，騰訊連續第五日買回庫藏股 12.4 萬股，耗資 3950 萬元。5 日合計斥資 1.635 億元，買回 39.77 萬股。

中新控股 (8207-HK) 漲 3.33%，報 0.456 元。就 Bonitas Research 發佈做空報告一事，中新控股今日發佈澄清公告表示強烈反駁。中新控股認為 Bonitas 報告中作出的所有重大指控均毫無根據，當中有多項失實陳述及惡意推測。

分析指出，經過兩天的反彈，恒指重上 27000 點大關，不過，雖然中美雙方準備再度談判，但要達成協議仍相當遙遠，加上成交量不大，難以推升大盤，建議趁反彈時出貨，逢低擇機再進場。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 12.1 億元，港股通 (滬) 淨流入 3.32 億元；深股通淨流入 5.41 億元，港股通 (深) 淨流入 1.46 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國平安，淨流入 2.88 億元，其次為華友鈷業、伊利股份、彬彬股份、貴州茅台。資金流出最多的是航太資訊，淨流出 1.46 億元。

深股通中資金流入最多的是五糧液，淨流入 1.15 億元，其次為聯絡互動、羅牛山、天齊鋰業、萬科 A。資金流出最多的是浪潮資訊，淨流出 2.87 億元。