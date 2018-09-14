QE年代，美元供應源源不絕，包括新興市場在內的全球經濟都受惠。社會上的錢多，借錢容易，利息又低，有生意的人紛紛擴充業務，沒有生意的人亦紛紛出來創業，在這種環境下，全球的經濟自然欣欣向榮。

然而，當美國的經濟逐步恢復動力，聯儲局就決定縮表，以讓利率逐步恢復正常狀態—升至接近經濟增長的狀態。為此，聯儲局已先後加息7次(很快會有第8次)，美息亦由接近零的水平，升至接近兩厘水平。

可惜，聯儲局在加息的時候，只考慮美國的經濟情況，而沒有理會加息對方新興市場可能帶來的衝擊。美國近年經濟增長勢頭不錯，失業率又低，加息當然承受得起。但新興市場的情況就不一樣。美國一加息，資金就回流美國，借錢做生意就不似以前容易，有些生意發展至中途，就資金不繼，經濟很快失去動力，貨幣亦隨即貶值，社會信心因而動搖，陷入負面的連鎖反應。

偏偏在這個時候，美國出了一個只顧美國利益的總統特朗普。在特朗普之前，美國「扮大佬」的方式是盡量照顧及庇護「小兄弟」，希望可吸引更多的人願意跟隨美國這個大佬。但特朗普卻覺得美國對「兄弟」太好了，導至美國的擔子太重；長此下去，美國的國力可能會被中國追上。屆時，中國照顧「兄弟」的能力可能比美國還要強，那「好兄弟」也會蟬過別枝。所以，特朗普認為美國應改用「美國優先」的策略，先不理這麼多的「兄弟情」了，應趁美國尚有實力地位的時候，盡量行使霸權，處處都要搵着數。

美國對威脅他一哥地位的中國當然不會放過，對盟友、對鄰國，對其他新興國家，亦一概不肯讓步。過去，美國對發展中國家，多少會予以一點優惠，如抽稅可以抽少一點，市場可以開放一些；但現在則必須同享相同的待遇，有時甚至會「咬得落」就咬大啖一些；只能有美國着數，不可叫美國蝕底。在美國這樣的取態下，新興市場的國家根本無力招架，經濟紛紛落入衰落狀態。金磚四國中，巴西、俄羅斯與印度都已失去光芒，中國亦頂得十分辛苦。其他被美國國策轉變而受拖累的新興國家更是數之不盡。他們包括南非、埃及、土耳其、巴基斯坦、印尼、斯里蘭卡、烏克蘭、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞……等。一場骨牌效應正在擴散。全球經濟無可避免會受到拖累。

如果全球的經濟都步入不景氣，美國亦很難獨善其身。因此，聯儲局在九月底決定是否再加息的時候，不應只考慮美國現時自己的狀態，還要考慮全球的經濟處境。美元若是想以後可以繼續成為國際貨幣，聯儲局必須表現出對國際有承擔的氣魄。綜觀現時新興市場的形勢，聯儲局實不應在這個時候落井下石，否則一場新的金融風暴將難避免，美國之前靠QE帶來的經濟復甦亦可能無以為繼。

不過，以特朗普的性格，他只會美國優先，而不理其他國家死活；就算大家的日子都不好過，只要其他人比自己難過，特朗普亦會覺得自己已做得很成功。只要特朗普一天在美國當政，世界就很難有安寧。而投資市場亦難免危機四伏，普通人宜退避三舍。

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