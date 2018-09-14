【異動股】軟件科技股早盤持續下行 長亮科技(300348-CN)跌停

今早，軟件板塊持續下行。截止11:15分，長亮科技(300348-CN)跌停報25.56元，美亞柏科(300188-CN)跌8.44%報18.00元，廣聯達(002410-CN)跌8.38%報25.9元，潤和軟件(300339-CN)跌近8%，恒華科技(300365-CN)、深信服(300454-CN)、超圖軟件(300036-CN)、用友網絡(600588-CN)、中孚信息(300659-CN)、太極股份(002368-CN)等個股均大幅跌超5%。

從消息面來看，美國總統特朗普最近幾個月指責Twitter、Facebook和谷歌存在政治偏見。 特朗普近期表示，社交平台“正處於非常非常困難的領域，他們必須小心謹慎。”美國司法部長塞申斯的發言人稱，本月將就科技巨頭的聽證會内容，與多個州的總檢察長開會，討論對這些公司可能會傷害競爭或有意抑製在其平台上自由交換看法的“日益增長的擔憂”。有分析稱，可能會調查矽谷反壟斷等問題。

摩根士丹利分析指出，科技板塊總清算的日子確實不遠了，最主要的原因有兩個。首先，曾經炙手可熱的半導體行業現在正在急劇降溫。這主要是記憶體價格的下滑使然，給整個行業的利潤率都造成了巨大的壓力。其次，科技領域可能在新規則下受到更加嚴格的監管，尤其是在第二輪國會科技公司高管聽證會之後。儘管目前看去，這方面似乎併沒有什麽迫在眉睫的威脅，但是局面完全可能迅速發生變化。歸根結底，市場給予眾多科技股票的價格都是基於最完美的假設，而這也就意味著任何可能導緻現狀發生改變的風險都有造成巨大損失的潛力。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)