中國工業增加值年增6.1% A股紅翻黑 國債期貨短線走低

中國最新經濟數據公佈，8 月規模以上工業增加值年增 6.1%，符合預期，社會消費品零售總額年增 9%，優於預期。中國國家統計局表示，整體看來經濟還算平穩，但也看到外部環境更加險峻複雜，國內長期累積的結構性矛盾依舊存在。

8 月經濟資料公佈後，A 股隨後由紅翻黑，至截稿為止報 2684.86，跌 0.06%。至於國債期貨短線走低，現翻綠跌 0.02%。

中國國家統計局公佈，8 月規模以上工業增加值年增 6.1%，比 7 月多了 0.1 個百分點。與上個月相比，8 月規模以上工業增加值比上月增長 0.52%。1-8 月份，規模以上工業增加值年增 6.5%，增速比 1-7 月回落 0.1 個百分點。

圖自中國國家統計局

房地產部分，今年 1-8 月份，全國房地產開發投資人民幣 76519 億元，年增 10.1%，增速比 1-7 月回落 0.1 個百分點。其中，住宅投資人民幣 54114 億元，成長 14.1%，增速回落 0.1 個百分點。住宅投資占房地產開發投資的比重為 70.7%。

圖自中國國家統計局

至於 8 月社會消費品零售總額為人民幣 31542 億元，名義年增長 9.0%。其中，限額以上單位消費品零售額人民幣 11832 億元，成長 6.0%。1-8 月份，社會消費品零售總額為 242294 億元，年增 9.3%。其中，限額以上單位消費品零售額 92368 億元，成長 7.1%。

圖自中國國家統計局

1-8 月份全國固定資產投資（不含農戶）為人民幣 415158 億元，年增 5.3% ，增速比 1-7 月回落 0.2 個百分點，降幅比 1-7 月份的 0.5 個百分點縮小。與上個月相比，8 月份固定資產投資（不含農戶）增長 0.44% 。其中，民間固定資產投資為人民幣 259954 億元，年增 8.7%。

圖自中國國家統計局

中國國家統計局指出，儘管受外部影響，目前國內經濟還算穩定，穩增長措施效果正逐步顯現，至於居民債務總體還維持在合理水準，風險整體可控，近來官方大力推動的基建投資可能在未來幾個月漸趨穩定，官方絕對會有辦法抵銷經貿摩擦帶來的影響。

至於通膨方面，預計今年通膨會維持合理水準並小幅升溫，強調目前中中國不存在滯漲或類滯漲情況。