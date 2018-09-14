2018年8月份社會消費品零售總額增長9.0%

9月14日，國家統計局公布，2018年8月份，社會消費品零售總額31542億元，同比名義增長9.0%(扣除價格因素實際增長6.6%，以下除特殊說明外均為名義增長)。1-8月份，社會消費品零售總額242294億元，同比增長9.3%。

按經營單位所在地分，8月份，城鎮消費品零售額27169億元，同比增長8.8%;鄉村消費品零售額4373億元，增長10.2%。1-8月份，城鎮消費品零售額207649億元，同比增長9.1%;鄉村消費品零售額34645億元，增長10.4%。

按消費類型分，8月份，餐飲收入3516億元，同比增長9.7%;商品零售28026億元，增長8.9%。1-8月份，餐飲收入26316億元，同比增長9.8%;商品零售215977億元，增長9.2%。

2018年1-8月份，全國網上零售額55195億元，同比增長28.2%。其中，實物商品網上零售額41993億元，增長28.6%，占社會消費品零售總額的比重為17.3%;在實物商品網上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長42.7%、23.4%和29.0%。

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