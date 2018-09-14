統計局：1至8月城鎮固定資產投資同比增5.3%

據國家統計局網站數據顯示，2018年1-8月份，全國固定資產投資(不含農戶)415158億元，同比增長5.3%，增速比1-7月份回落0.2個百分點，降幅比1-7月份的0.5個百分點收窄。從環比速度看，8月份固定資產投資(不含農戶)增長0.44%。其中，民間固定資產投資259954億元，同比增長8.7%。

分產業看，第一產業投資14505億元，同比增長14.2%，增速比1-7月份提高0.5個百分點;第二產業投資154602億元，增長4.3%，增速提高0.4個百分點;第三產業投資246051億元，增長5.5%，增速回落0.5個百分點。

第二產業中，工業投資同比增長4.4%，增速比1-7月份提高0.3個百分點;其中，採礦業投資同比增長5.9%，增速比1-7月份提高2.2個百分點;製造業投資增長7.5%，增速提高0.2個百分點;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資下降11.4%，降幅收窄0.2個百分點。

第三產業中，基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長4.2%，增速比1-7月份回落1.5個百分點。其中，水利管理業投資下降3.6%，降幅擴大2.9個百分點;公共設施管理業投資增長3.0%，增速回落1.3個百分點;道路運輸業投資增長9.3%，增速回落1.2個百分點;鐵路運輸業投資下降10.6%，降幅擴大1.9個百分點。

分地區看，東部地區投資同比增長5.7%，增速比1-7月份回落0.1個百分點;中部地區投資增長9.2%，增速回落0.1個百分點;西部地區投資增長2.2%，增速回落0.1個百分點;東北地區投資增長1.7%，增速回落1.6個百分點。

分登記註冊類型看，内資企業投資同比增長5.8%，增速比1-7月份回落0.2個百分點;港澳台商投資下降6.8%，降幅擴大0.4個百分點;外商投資增長3.6%，增速比1-7月份提高0.5個百分點。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)