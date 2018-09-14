柏南奇回顧10年前金融危機：聯準會犯了兩個致命錯誤

全球金融危機爆發十周年之際，時任聯準會主席的柏南奇也開始反思聯準會當時的作為，並承認當時聯準會犯下了錯誤。

現任布魯金斯學會資深學者的柏南奇，周四在該協會網站上發布的影音中稱，當時政策制定者在應對金融危機時犯了兩個錯誤：沒人預見到危機對金融市場和機構的影響是這麼的廣泛且破壞性如此之強，以及危機對更廣泛的經濟層面會帶來如此巨大的影響。

他表示，包括許多聯準會官員，以及他自己的過往研究都發現，從 1930 年代的經濟大蕭條和過往的經濟危機中來看，金融危機都是觸發更深層衰退的重要誘因。但儘管如此，08 年金融危機時，聯準會和其他預測市場的學者使用的研究模型，並沒有識別出金融危機帶來的深層次影響。

柏南奇舉例說，當時的預計曾認為，美國失業率僅僅會到達 7% 左右，但最終在 2009 年時曾觸及 10% 的高位，因此當時人們對金融危機對經濟造成的影響，並沒有很好地進行預估。

關於 08 年金融危機為何會造成如此深層的影響，柏南奇認為是因為當時市場出現了金融恐慌，以及融資出現了重大問題所導致。他表示，就像 1930 年代時發生恐慌時，人們排着長隊去銀行擠兌一樣，金融危機時人們通過電子形式將資金從金融機構中抽出，讓機構拋售債務、停止新的借貸，導致信貸閃崩。

與一些經濟學家認為住房價格暴跌是引發經濟衰退的主要原因不同，柏南奇在影音中表示，房價下跌對家庭財富和消費支出帶來負面影響影響，但最終是因為抵押貸款市場的崩潰引發了恐慌，而如果投資者沒有從銀行和金融機構中抽出資金，經濟衰退就不會那麼嚴重。

而面對當時沒有將更多時間和精力用來幫助房主再融資，從而導致危機加重的質疑，柏南奇表示這一說法並不精確，因為財政部當時幫助了數以百萬計的房主進行再融資，調整了抵押貸款。

但他表示，當時確實有多數的房主沒有得到幫助，主要是因為國會在幫助房主的預算方面管得緊，有一部分政治原因；此外，幫助房主還要依賴有能力修正和重組抵押貸款的服務商，但在實操過程中，這些服務商不堪重負，並不能有效處理成千上萬的抵押貸款問題。

對於上一次金融危機得到的教訓，柏南奇認為最主要是中斷信貸供應造成的金融恐慌，會對宏觀經濟造成巨大的破壞。

對於未來，柏南奇引用自己的研究表示，需要確保金融系統足夠資本化且擁有充足的流動性，有足夠的安全措施來阻止這類金融恐慌的發生。即便這類恐慌再發生，也要保證政策制定者有適當的工具來回應它，並使用比 08 年危機時更有效、系統和可預測的方法來應對金融恐慌。