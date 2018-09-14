【財華社-港股早評】 2018年9月14日

1.港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數26925(-88.87/-0.33%)。
港股通持續增持股票:
上交易日(9月13日)港股通增持股數最多股票首位為前海健康(02978-HK)其增持股數為105212250股，增持比例為99.99%，增持後持股量升至105212250股，佔整體發行量6.2%。第二位為工商銀行(01398-HK)其增持股數為66321000股，增持比例為0.51%，增持後持股量升至13208854696股，佔整體發行量15.21%。第三位為農業銀行(01288-HK)其增持股數為27991823股，增持比例為1.04%，增持後持股量升至2724591350股，佔整體發行量8.85%。
上交易日(9月13日)港股通增持比例最高股票首位為好孩子國際(01086-HK)其增持股數為195000股，增持比例為2785.72%，增持後持股量升至202000股，佔整體發行量0.01%。第二位為呷哺呷哺(00520-HK)其增持股數為98000股，增持比例為2450%，增持後持股量升至102000股，佔整體發行量0%。第三位為匯付天下(01806-HK)其增持股數為706400股，增持比例為738.92%，增持後持股量升至802000股，佔整體發行量0.06%。
上交易日(9月13日)港股通減持股數最多股票首位為建設銀行(00939-HK)其減持股數為-9730000股，減持比例為-0.11%，減持後持股量降至9531640639股，佔整體發行量3.95%。第二位為中國東方集團(00581-HK)其減持股數為-9518000股，減持比例為-8.35%，減持後持股量降至104500987股，佔整體發行量2.8%。第三位為五龍電動車(00729-HK)其減持股數為-8025000股，減持比例為-0.29%，減持後持股量降至2770830000股，佔整體發行量11.83%。
上交易日(9月13日)港股通減持比例最高股票首位為東亞銀行(00023-HK)其減持股數為-355400股，減持比例為-46.14%，減持後持股量降至414887股，佔整體發行量0.01%。第二位為西部水泥(02233-HK)其減持股數為-5992000股，減持比例為-35.9%，減持後持股量降至10702000股，佔整體發行量0.19%。第三位為鞍鋼股份(00347-HK)其減持股數為-7324000股，減持比例為-31.5%，減持後持股量降至15928000股，佔整體發行量1.46%。
1.2. 港股沽空數據
上日(9月13日)沽空金額輕微上升至港幣152.58億元，(前交易日沽空金額142.83億元，同比輕微上升6.83%)。沽空金額佔整體成交金額1063.961億元的14.34%(上日佔整體成交15.06%)。
整體成交金額上升至1063.97億元(上日成交948.41億元/同比上升12.19%)，沽空金額輕微上升至152.58億元(相比上日沽空金額142.83億元/輕微上升6.83%)，非沽空金額輕微上升至676.43億元(上日非沽空總成交金額599.63億元/輕微上升12.81%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額上升至1063.97億元(相比前交易日成交金額948.41億元/上升12.19%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額152.58億内其中84.56億(前交易日藍籌股沽空金額68.61億元/同比輕微下降23.26%)，沽空金額84.56億元佔整體沽空金額152.58億中比例為55.43%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額152.58億内其中68.02億(前交易日非藍籌股沽空金額68.61億元/同比輕微下降-8.37%)，非藍籌股沽空金額68.02億元佔整體沽空金額比例為44.58%。
最近20個交易日沽空數據比對
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