Apple Watch 是新用戶陷入「蘋果坑」的第一步？

蘋果 (AAPL-US) 最新推出的 Apple Watch Series 4，針對人口老齡化，提供許多新的健康偵測功能，如可測量心電圖與跌倒偵測，財經節目主持人 Jim Cramer 週四 (13 日) 認為，這可能是蘋果接觸更大客戶群的關鍵。

Cramer 指出，如果消費者購買了 Apple Watch，那他們將購買 iPhone，事情總是這樣運作的，因此，可能智慧型手錶視為整個蘋果生態圈的「入門毒藥」(gateway drug)。

該節目主持人認為，新版 Apple Watch 可以吸引到一些以前非蘋果產品的用戶，當他們體會到蘋果產品的美好之後，將一步步踏入「蘋果坑」，購買更多該公司其他的產品。

此外，蘋果公司正逐漸從硬體設備製造商轉型成依賴服務訂閱營收的公司，Cramer 看好此轉型過程，當中他特別提及 iCloud 雲端服務，他指出，像這種商業模式很好，消費者每個月都會毫不遲疑地付錢給蘋果，因為他們需要該服務。

2015 年 3 月時，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 表示，健康將會是蘋果旗下設備的新焦點，此市場商機被低估了。過去人們一直依靠他人監測自身的健康狀況，但消費者現在擁有了可自行監測和管理健康的設備。

Cramer 表示，當消費者年紀漸長，這些監控健康情況的設備變得具有必要性，他大力推崇 Apple Watch，他認為上了年紀的消費者都應該購買該智慧型手錶。

由於 Apple Watch 的部分主要功能，需在與 iPhone 搭載下才能運行，Cramer 認為，智慧型手錶將帶領新消費者，購買蘋果旗下其他產品。連帶性的，投資者將對蘋果公司的股票更具信心，而選擇投資該股。



蘋果股價 13 日上漲 2.42%，收於每股 226.41 美元。

蘋果股價日線走勢圖

蘋果於 12 日舉行新品發表會後，多家華爾街投行紛紛上調該公司的目標價格，摩根士丹利給予該公司「買入」的評級，並上調目標價至 247 美元。Piper Jaffray、古根漢證券與美林美銀亦給予買入的評級。

另一方面，高盛集團對蘋果的評級為「中性」，目標價格為每股 240 美元，並將該公司 2019 年財年的每股純益 (EPS) 預期從 15.53 美元下調至 13.77 美元。

該行分析師指出，iPhone XR 的定價低於他們的預期，導致他們降低了對 iPhone 平均售價 (ASP) 與蘋果的盈利預期。