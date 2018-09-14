11月市場將有大動盪？神秘資金已下重注

在經歷了史無前例平靜的 2017 年，「恐慌指數」VIX 一度跌至 10 以下的歷史低位。但在進入 2018 年以後，情況發生了變化，尤其是 2 月初的美股暴跌，令 VIX 指數九年來首次突破 50 關口。

不過自那以後，美元崛起，新興市場資產價格大幅下跌，甚至跌進熊市，自滿情緒仍舊占據主導地位，標準普爾 500 指數持續攀升，VIX 則又下跌回個位數區間。

可是一位神秘交易員卻在此時出現，他認為 VIX 指數即將回到 2 月份市場動盪時期的狀態，因此大舉買入了 76000 份 11 月份價值 20 美元的的看漲期權合約，而這一規模甚至遠遠高出 VIX 20 日平均交易量。

同時，作為對沖，這位交易員還賣出了同等規模的 11 月份價值 26 美元的看漲期權合約和大約 95000 份 10 月份價值 13 美元的看空期權合約。

事實上，和今年的高位相比，VIX 已經回落了 76%。如果神秘交易員的押注成功，那意味著 VIX 進入 11 月後將大幅上漲 60%。

彭博分析指出，這一神秘交易員的最終目的是從波動性飆升中獲利，但即使 VIX 指數沒有波動，他也可以在執行每份合約時獲得 8 美分左右的利潤。

然而無論這個差價交易背後的交易員是誰，他都不太可能是大名鼎鼎的「50 美分」交易員。因為後者更喜歡沒有對沖、資金密集的部位，但這些部位往往會失敗並導致期權作廢。不過也有例外的情況，如在 2 月份的市場動盪中，「50 美分」交易員就大賺了一筆，彌補了之前的虧損。

另外值得注意的是，11 月也剛好是美國中期大選。雖然目前美國漂亮的經濟數據讓共和黨人交上了一份滿意的答卷，但民調顯示，民主黨領先於共和黨。大部分政治學者也預測，民主黨人將重新掌控眾議院。

如果共和黨失去參議院，將會不利於 2020 年的總統大選。渣打分析師 Steve Englander 預測，美國股票市場及聯準會升息預期將走低，但新興市場將獲得更多的支撐。

而美國對伊朗石油出口「零容忍」的制裁也將在 11 月開啟。整體來看，伊朗油雖不會零出口，但一定會大幅下降，或將降至不足 100 萬桶 / 日。

11 月中旬更有亞太經合組織 (APEC) 峰會，以及 11 月底的 20 國集團（G20）峰會。上個月，白宮表示，川普將不參加 APEC 峰會，只參加 G20 峰會。

此外，歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 與美國貿易代表萊特希澤在布魯塞爾會面時稱，有望最早在 11 月解決部分技術性的貿易壁壘，達成一部分貿易協議。

美國與歐盟可能達成的潛在協議內容包括：在汽車安全、醫療器械和製藥等領域減少標準衝突和監管障礙，但農業和金融服務業等敏感領域的分歧暫時不會解決。

華爾街見聞會員專屬《有意為之還是無心之作 2018 年的 11 月註定不簡單》文章中還提到，美歐在汽車領域的分歧尚未有彌合跡象：

川普在「停火協議」後，曾多次表示將對進口自歐盟的每一輛汽車徵收 25% 附加關稅。這是美歐談判的關鍵議題之一，一切要靜觀 11 月中期選舉後，美國方面的政策空間到底幾何。