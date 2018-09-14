【統一證券】盤前分析－盤勢反彈無力、多觀望少操作

◆盤勢分析

蘋果新機發表未能帶來驚喜，且美中貿易戰及半導體增速放緩的擔憂，以及新興市場延續的匯率弱勢格局，使台股上方壓力重重，短期表現仍應保守看待。對於台股後市行情，分析如下：

第一、國際股市部分。繼摩根士丹利、RBC 及 Evercose 之後，高盛也發布報告指出，今年 Q4 及明年上半年 DRAM 產業將進入超量供給期，需求的雪球式下滑將使報價出現暴跌；而意法半導體及 ADI 也於先前的花旗技術會議上指出，受關稅及貿易問題影響，半導體產業出現疲軟且訂單狀況進入不穩定的週期。在全球半導體市場景氣出現增速放緩的現象下，費半指數連日重挫，恐持續拖累新興市場相關的科技股供應鏈行情。

第二、中國人行公布數據顯示，8 月份的新增信貸以及 M2 貨幣供給分別為 1.28 兆人民幣及同比成長 8.2%，數據均不如市場預期；由於監管政策的，實施影響金融機構轉為主動去槓桿，投放信貸意願顯著不足，使資金面仍未有顯著寬鬆跡象；在貿易戰影響延續擴大、資金面吃緊以及人民幣匯率仍處弱勢下，恐使甫創近三年新低的陸股走勢更加嚴峻。

第三、技術面觀察。台股指數昨日反彈無力，仍位於各期均線之下，且年線以外之均線及 KD、MACD 指標呈空方訊號，外資期貨持續站於賣方，均不利台股盤勢表現。

第四、盤面焦點觀察。受強烈颶風 Florence 影響美國東南沿岸，紐約油價漲破 70 美元大關，帶動塑化類股的台塑四寶股價連袂走強，表現優於大盤；生技族群於盤勢不佳中再度突圍，奈米醫材、順藥、浩鼎、保瑞連袂漲停鎖死，中裕、生華科、佰研、智擎等也均有 5% 以上漲幅。