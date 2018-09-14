【大慶證券投顧】盤前－國際情勢轉趨明朗 台股醞釀築底反彈

◆盤勢分析

市場樂觀看待中美重啟貿易談判，蘋果反應利空後反轉走揚 2.4% 激勵科技股，加上美國公佈 8 月 CPI 及核心 CPI 分別較上月放緩至年增 2.7% 及 2.2%，減緩市場對通膨的擔憂，多項利多提振投資人信心，美股四大指數全面開高走高，道瓊終場上升 147 點重回 26000 點整數關卡，在市場恐慌情緒漸退之下，美股展開反彈行情，除費半較疲弱外，其他三大指數在月線未破前將可延續震盪走勢。

國際科技股走勢疲軟，加上蘋果新機發布缺乏亮點，使中美之間雖有意重啟談判，但台股反應平淡，昨日僅在平盤附近小幅震盪，終場小漲 4.7 點收在 10727 點，成交量 1157 億。從技術面來看，指數量縮震盪，初步有築底跡象，且大盤融資餘額持續下滑，由 9/5 的 1727 億降至 9/12 的 1623 億，減幅達 6%，明顯高於同期指數下跌的 2.5%，與 6、8 月台股走跌的情況有幾分相似，在未引爆重大系統性風險的情況下，指數有機會在此築底，待量增站上年線，就是多頭再起之時。

觀察盤面，被動元件的國巨、華新科尾盤翻黑，VCSEL 相關的穩懋、全新續跌，類股產業前景雖佳，但短線上不論技術面還是籌碼面均較為不利，在兩者未明顯改善前，恐持續影響市場投資信心。另外蘋果新機缺乏亮點，蘋概股包括台積電、大立光、鴻海等較為弱勢，僅部分個股如可成、美律、台郡… 等零星點火，蘋果新機發布未起激勵之效，後續需密切留意手機銷售狀況，拉貨動能強勁與否，將是蘋概股能否重振雄風的關鍵。電子股表現偏弱，資金往傳產股靠攏，紡織股受惠國際運動賽事接連登場，帶動上游化纖原料的東聯、遠東新、織布的福懋、利勤到成衣與鞋類的儒鴻、百和與豐泰等都有表現，隨著旺季將至，營運表現有望升溫。塑化的台塑四寶也是昨日盤面的強勢族群，台塑化在油價上漲帶動下大漲 4.31% 創歷史新高，水泥的台泥、亞泥也初步止跌回升，傳產股可找尋步入旺季的類股作為關注重點，如紡織、塑化、水泥、鋼鐵等，另外，電子類股近期表現雖較弱勢，但考量步入旺季，且基本面表現仍佳，可找尋低基期、技術籌碼面穩固的類股作布局，包括蘋概股、IC 設計、面板、PCB 等。