夢東方(00593-HK)14億向控股股東出售河北綜合項目控股權

夢東方(00593-HK)公布，以14.1467億元向行政總裁、執行董事及主要股東周政實益擁有80%權益的天洋投資控股有限公司；出售天洋地產(唐山)58%股權。

交易價其將由天洋投資於先決條件獲達成或豁免後及股東特別大會後20個營業日內透過按回購價每股回購股份約8.19港元向該公司轉讓回購股份，並由該公司購回及註銷回購股份之方式結付。待天洋投資向該公司轉讓回購股份以作註銷後及於完成後，天洋投資就購買待售股份應付之代價將被該公司根據回購安排應付買方之款項總額悉數抵銷。

每股回購股份之回購價估值約為8.19港元。天洋投資現持有1.82億股與本金總額為18.937億元之可換股債券中擁有權益，於悉數轉換時可轉換為2.78億股新股。天洋投資擬分批行使其於可換股債券中約62%權益的換股權，以結付買賣協議項下之代價。

天洋地產持有位於河北省遷安市南側，規劃發展成一個多用途城市綜合體，集商業、辦公室、公寓、旅遊、文化、飲食、娛樂及購物於一身，附設購物中心、商業區、辦公室、飲食區及公寓單位。遷安項目包括十幅土地，總佔地面積約224,700平方米，並分為三期進行開發。





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