貴金屬盤後─貿易戰持續抑制黃金 小摩建議持有避險

由於對美中貿易戰的一些新擔憂以及美元指數從日間低點反彈，黃金價格在午後交易中小幅下跌。

現貨黃金價格收低至 1202.30 美元 / 盎司。

黃金期貨 12 月交割價收低 0.86%，至每盎司 1206.30 美元。

現貨白銀下跌 0.02% 至 14.22 美元 / 盎司。

白銀期貨 12 月交割價收低 0.06%，至每盎司 14.20 美元。

現貨鉑金上漲 1.1% 至 808.00 美元 / 盎司。

現貨鈀金收高 1.5% 至 988.25 美元 / 盎司。

在美國總統川普發布推文後，黃金價格從早盤交易的微微漲幅中回落，這似乎淡化了美中貿易爭端方面取得的任何進展。週三有報導稱美國向中國提出重啟談判，此事宜可以推斷，美中貿易協定對貴金屬市場有利，原因是中國需求增加，而貿易協議帶來了更好的經濟實力。

黃金白銀價格近日走勢 / 圖：雅虎金融

美國 8 月消費者價格指數月增率上漲 0.2%，較預期的 0.3% 低。週三生產者價格指數 PPI 也低於預期。最新的通脹報告對美元指數構成壓力。歐洲央行開會並維持貨幣政策不變。英國央行週四也舉行了定期貨幣政策會議，並維持利率不變。

土耳其中央銀行將利率提高了 6.25%，至 24%，以支撐其下跌的里拉貨幣。

12 月白銀期貨空頭具有穩固的近期技術面優勢，而似乎市場也不預計白銀價會在近期觸底。

小摩摩根史丹利 (MS-US) 資產管理主管 Lisa Shalett 提到，呼籲投資人將證券獲利的 3% 至 5% 安置在黃金。她認為，雖然長期不看好黃金，但為了因應短期的市場波動或修正，是個避險工具。

小摩預計，黃金價格有望年底前達 1300 美元關卡，但此言論數與近期的黃金價格走勢有排斥。