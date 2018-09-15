貴金屬盤後 - 金價未有新方向 分析師：積極投資者可關注白銀

國際金價表現持續在一年來低點區間徘徊，週五 (14 日) 黃金下跌 0.82% 以每盎司 1198.30 美元作收，持續受到聯準會 (Fed) 的升息循環與美元指數走強等因素打壓，本週黃金下跌 2.05 美元，週跌幅 0.17%，連續第二週下跌。

黃金日線走勢圖 圖片來源：investing.com

週五 (14 日) 甫公布的美國 8 月零售數據，表現也是較為疲軟，雖然 7 月份修正值月增率是上揚 0.7%，但 8 月份僅上漲 0.1%，大幅低於市場預期的 0.4%；與此同時，核心零售額低於預期增長 0.3%，顯示美國消費者在經歷了強勁的夏季消費季節後，似乎正在開始削減開支。

過去 4 週，金價是持續徘徊在每盎司 1200 美元上下，而展望金價後市，市場分析師預測，由於距離下一次 Fed 利率還剩約一週半的時間，預計下週金價仍不會出現太大變動，黃金市場將會靜待 Fed 利率會議來臨。

盛寶銀行商品分析師 Ole Hansen 即表示，目前市場正在告訴投資人們，現在必須要保持耐心，Ole Hansen 認為，在黃金看到新方向之前，可能將不得不等到下一次 Fed 會議來臨。

Ole Hansen 進一步表示，若投資人的操作想要更積極一點，或可以關注白銀市場，因白銀表現明顯落後於黃金，且白銀價格在過去一週一度短暫跌至一年半新低，這使得黃金白銀比率創下 25 年來的最高水準。