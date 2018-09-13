〈蘋果新機發表〉預購戰明開打 台灣之星不限量 亞太電祭限量購機8888元優惠

蘋果官網明 (9/14) 日下午開放 iPhone XS、 iPhone XS Max 預購，電信三雄不辦預購，但亞太電 (3682-TW)、台灣之星兩家業者則是搶先以預購搶客，預購資費相當優惠，台灣之星連續 7 天不限量預購，亞太電則是祭出限量優惠購機，iPhone XS 月租 888 元，手機 8888 元。

台灣之星指出，明日下午 3 時起，全台直營及網路門市將與蘋果官方同步，啟動 iPhone XS 系列不限量全額預購活動，預購資費也出爐，以 iPhone XS Max(512G) 原價 52900 元來說，攜碼申辦搭配月租 1599 資費方案，綁約 30 個月，手機預購價 35300 元，與市價比，直接現賺 17600 元。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，今年 iPhone XS 可能是自 iPhone 6 以來升級幅度最大的一次，消費者換新機的意願更是近 3 年之最，預期將會引發一波超級換機潮。

亞太電針對 iPhone Xs、iPhone Xs Max 上市，推出限時限量預購活動，明日下午 3 時 01 分至三創旗艦門市預購，月租 888 元，iPhone Xs 購機價 8888 元， iPhone Xs Max 購機價 12888 元，各限量 15 名，現場優惠共 30 名，新申辦、攜碼及續約用戶都適用。

另外，全台指定門市也開放預購，預購期間（9/14~9/20）向門市人員預訂，可享前 3 期月租費再半價，且可以優於市場的價格，優先取得最新 iPhone。