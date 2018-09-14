Adobe採購潮不斷 明年推移動Photoshop 財測高於分析師 

著名軟體 Photoshop 廠商 Adobe (ADBE-US) 給出了高於分析師預期的銷售預測，表明即使該公司更多地投入商業軟件，對創意產品的強勁需求繼續推動增長。

Adobe 週四 (13 日) 在一份聲明中表示，本季度的營收將達到約 24.2 億美元，高於分析師的 24.1 億美元，而每股純益 EPS 應能達 1.87 美元，同樣也高於分析師預測的 1.86 美元。

首席執行長 Shantanu Narayen 試圖以雙管齊下的方式推動 Adobe 的發展，將其核心創意軟件翻倍並推出一系列商業產品。

雖然該公司與 Salesforce (CRM-US) 在行銷和電子商務技術方面走得很近，但數位媒體產品似乎還是消費者需求的重點，然而，數位媒體軟件的增長速度已經開始放緩，對投資者來說是一個潛在的擔憂。

摩根大通 JPMorgan Chase (JPM-US) 分析師 Sterling Auty 表示，創意雲增長率略微低於其之前的高峰增長率，認為這應該成為關鍵點，也是公司競爭力的基礎。

Adobe 的創意和數位媒體部門仍佔其收入的一大部分。該公司預計該部門的銷售額將比去年同期增長約 22%。

截至 8 月 31 日，該部門的收入增長了 27%，達到 16.1 億美元。為了推動未來增長，Adobe 也推出了更多的移動應用，以提升其在業餘愛好者的需求。同時，明年 Photoshop 也將開始在移動設備上提供傳統電腦的應用軟體。

第 3 季度總營收增長了 24%，達到 22.9 億美元，高於分析師預估的 22.5 億美元。每股純益 EPS 為 1.73 美元，高於分析師預估的 1.69 美元。

Adobe 於 6 月收購 Magento，用於抗衡 Salesforce 的軟件，有助於管理在線商務。Salesforce 股價週四上漲 1.81% 來到 158.18 美元。

此外，目前 Adobe 也試圖併購 Marketo，一間行銷雲軟體企業。Marketo 曾於 2 年前以 18 億美元被 Vista Equity 私募基金併購，這次出售的價格似乎會更高。

總部位於美國舊金山的 Salesforce 在 7 月份收購了 Datorama，希望利用其人工智慧軟件與 Adobe 搏鬥一番。

Adobe 股價週四 (13 日) 股價出現波動，收盤上漲 0.27% 而盤後下跌 0.94% 來到 265.99 美元。