太陽能價格海內外走勢不同調 惟需求持續不振

繼上周太陽能供應鏈價格續跌，研調機構集邦科技旗下 EnergyTrend 指出，受政策變動影響，本周國際市場價格下滑，中國國內市場價格則是止跌，但整體而言，市況仍維持需求不振。其中，矽晶圓廠持續下調產能利用率，以穩定價格；電池、模組部分，由於各區域對於需求的時間點發酵不同，使價格變化不同調。

多晶矽價格部分， EnergyTrend 表示，因供需銜接不良影響，造成暫時性的價格下降，預計後續需求開出就會有所變動，從中國市場來看，國內停產檢修企業已由 8 月的 12 家恢復至目前的 9 家，且產量會逐步恢復至滿載，在需求未見到明顯的支撐下，多晶矽價格上漲空間有限。

矽晶圓方面， EnergyTrend 指出，海內外矽晶圓的價格均呈現持穩氛圍，多晶矽晶圓廠開始下調產能利用率至 6 成以下，盼能調整產出，以控制價格；單晶部分則未做任何調整。

電池部分，EnergyTrend 表示，受到歐洲 MIP 結束的議題發酵影響，中國電池需求詢問度提升，整體開動率與庫存水位都有改善，但仍出現競價現象。

至於模組價格部分，EnergyTrend 指出，中國國內模組雖需求不振，但受成本制約，價格大致持穩，反觀高效單晶模組，已開始有詢單情況，預期應與第 4 季的領跑者專案建設有關。