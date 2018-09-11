太陽能發電漸熱 漢能與日本FGS簽9億元漢瓦合約

停牌中的漢能薄膜發電集團 (0566-HK) 在公佈亮麗的半年報後又傳出好消息，漢能和日本 Forest Global Stage(FGS) 國際集團簽署高達人民幣 9 億元的漢瓦預售合約，該合約也是日本薄膜發電市場迄今為止最大的合約。

Forest Group 是一家日本建築太陽能綜合集團公司，其業務覆蓋美國、日本、新加坡、中國和斯里蘭卡。進行簽約的 FGS 公司是 Forest Group 集團旗下太陽能發電子公司，每年有 200MW 以上的太陽能裝機容量，並擁有專業工程團隊提供日本國內外太陽能產業電站，以及戶用太陽能的設計、建設和售後服務。

Forest Group 集團計畫將利用其在日本太陽能多年的行業經驗和住宅的豐富銷售管道，努力做到 3 年內取得日本戶用太陽能住宅市場 30% 以上的市佔率。

據瞭解，日本建材認證是業內公認的全球最嚴苛的認證，有超過 14 項認證，測試和審核非常嚴格，通過認證的難度也非常高。據測算，這批漢瓦投入使用後，能夠滿足近 3 萬個家庭的正常用電。

Forest Global Stage 會長森春幸表示，本次和漢能簽約 100MW 的漢瓦預售協議，是因應未來 5 年至 10 年，日本住宅用戶零排放政策下，太陽能的商業前景而決定。我們非常看好漢能的薄膜發電產品。

今年 3 月，日本提出了一份戰略草案，把可再生能源定位為「成為主力的可能性正在大幅擴大的電源」，並且把可再生能源作為「主力電源」。

日本經濟產業省亦於 8 月修改其現有能源發展計畫，積極發展太陽能成為其計畫修訂焦點。加上日本政府預計在 2030 年可再生能源發電量，太陽能占 7%。以 2016 年日本全年全國使用電力 4.3% 來自太陽能來計算，日本市場發展空間很大。

漢能薄膜發電集團副總裁呂遠表示，漢能可以在短時間內和 FGS 達成協議，得益於從 2009 年以來對薄膜大陽能的巨額技術投入和專利升請。他說：「我們非常看好日本市場，相信日本會是漢能在亞洲地區的戰略性市場。」

漢能正在等待香港證監會做出復牌決定，該公司 9 月 3 日公佈上半年財報，營收達港幣 204.15 億元，年增約 615%，淨利港幣 73.29 億元，年增長 30 倍，創下公司歷史最佳半年業績紀錄。麗亮的半年報為復牌增添了一個籌碼。