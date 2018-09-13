【華冠投顧】賴昇楷：台股反彈行情露曙光 傳產電子將輪流表現 優先留意「這個族群」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日台股如期破底但卻浮現今日有機會止穩反彈之徵兆，而要確認能否正式走出反彈波就看大盤今日成交量能否急縮。

今日大盤成交量掉到短期所有均量之下，代表不管是融資停損或是刻意壓低週選擇權結算的賣壓大致停歇，量價結構上有利於反彈，只可惜昨日蘋果發表的新 iPhone 由於亮點不足、售價偏高引發了市場疑慮並導致股價下挫，連帶拖累最佔權重的蘋概三王《2330 台積電》、《2317 鴻海》、《3008 大立光》今日全數回檔，大幅壓抑了指數表現，終場大盤 + 4 點，OTC 指數 + 0.23%。

蘋概權值股短線遭遇亂流但大盤成交量還是縮了下來，顯示賣壓並沒有明顯擴散，所以仍視大盤反彈走勢頗有機會展開，並以前波低點 10606 點作為多方防守點。

＜被動元件族群＞

昨日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》在消息面利空、大盤破底背景下皆不破上週低點，短線浮現搶短契機，今日果真在禾伸堂 8 月業績創歷史新高下帶動整個族群直接開高，然而當大盤於 9:30 左右急拉創今日新高時，被動元件族群絕大多數個股反而無法再跟著突破開盤時的高點，這又形成了極短線的賣點，結果尾盤便被當沖賣壓給摜了下去。

這邊還是老話一句，被動元件族群在籌碼好轉之前，多方操作大概只能短打，而且搶短還需注意資金控管並嚴守停損停利，因為台股本波回檔融資驟降但相關個股的融資卻紋風不動甚至愈跌愈增，存在融資鬆動的風險。

＜紡織族群＞

本週一 (9/10) 台股出現 "恐慌性殺盤" 時，昇楷提醒可優先留意逆風穩守者，像是獲得市場資金青睞的紡織（1476 儒鴻、1477 聚陽...）、風電（9958 世紀鋼、2013 中鋼構...）等，其後的表現都不錯。

後市傳產、金融、電子當有輪流表現機會，但短線可優先留意紡織族群，因為全球第一大運動品牌 NIKE 成長動能充足、股價頻頻創新高，以及服飾及製鞋供應鏈都邁入旺季，近日又有 11 個國家、86 家廠商參展的 "台灣國際紡織暨製衣機械展" 題材，因此相關紡織股如《1476 儒鴻》、《1477 聚陽》、《4438 廣越》... 等皆持續獲得法人青睞，今日廣越創波段收盤價新高，儒鴻、聚陽從週線角度來看也已打出中長期大底，後市可以持續追蹤鎖定。

除了上列個股有所表現外，衍生出來的擴散效應也帶來不少獲利機會，相關受惠的個股還有哪些？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便清楚。

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