海嘯10年香港房價狂飆2.4倍 港姐和補習天王傳授購屋賺錢術

2008 年金融海嘯之後，美國帶頭印鈔票，加上熱錢湧入香港，令實際房貸利率長期維持在約 2%，香港房價 10 年內狂飆 2.4 倍。經營珠寶生意的前港姐鄺美雲，以及前補習天王吳賢德，兩人都在海嘯後的房市大升浪中獲利甚豐。他們的結論是，有能力就要買樓，不要奢求買的第一間房就是「dream house」。

1980 年代中期以港幣 50 餘萬元買入第一棟房子的鄺美雲接受香港《明報》專訪時直言「每個人都需要一個家，只要做好自己本業，一旦有能力就應該買樓」，並強調投資物業不要抱短炒心態，要量力而為作長線投資，即使遇上金融海嘯亦可安然渡過。

緃港姐進軍娛樂圈的鄺美雲，多年來一直被傳媒形容為「富婆」。她強調，自己向來不會短炒投機，歷史亦證明，房價漲幅肯定跑贏汽車、名牌衣服。

香港差餉物業估價署數據顯示，10 年來私樓售價指數升幅高達 2.4 倍。買磚頭保值的華人傳統觀念，深植於鄺美雲腦海，她認為，一個人沒有私家車代步沒有問題，但不能沒有一個屬於自己的居所，所以「有能力就必須買樓，但前提是要做好自己本業」。

她深信力不到不為財，「若設計師不專注於自己的設計本業，而是時常想着炒股炒樓，不但影響情緒，更影響工作質素，這樣又怎能存到錢？」

鄺美雲 1980 年代中推出《再坐一會》、《堆積情感》等唱片，之後斥資 50 餘萬在跑馬地購入一個數百方呎細單位，成為她首個自置物業。1993 年鄺美雲舉行巡迴演唱會後，開始思考人生下半場，毅然決定到 GIA(美國寶石學院) 讀書，1999 年成為合資格的研究寶石學家，2000 年正式踏足珠寶生意。

作為珠寶商人，鄺美雲認為「鑽石是所有寶石的最好朋友，因為配襯紅、藍、綠寶石都相當漂亮，在能力範圍內都應購買一顆鑽石保值，哪怕只是入門版鑽石。同樣，買樓置業都應量力而為，先買小房當住家，但要五臟俱存」。

她認為，買房投資要揀「守得住」、自己熟悉地區的優質物業，即使遇上金融風暴亦可安然渡過。

鄺美雲早於 1999 年即亞洲金融風暴後，以港幣 2750 萬元購入深水灣豪宅文禮苑的洋房，2012 年即金融海嘯後，以港幣 1.18 億元將物業易手，持貨 13 年勁賺港幣 9050 萬元。

對海嘯 10 年後的今天，中美貿易戰升級會否再令樓市轉勢？鄺美雲表示，貿易戰非個人有能力影響的事，只要積極做好和壯大自己的事業，量力而為投資，就無懼風暴。

另一位未經歷過 1997 年亞洲金融風暴的新晉投資者、前補習天王吳賢德 (Arthur Kho)，先後於 2003 年及 2008 年樓市低潮時買樓，自許一直不是抱炒家心態進場，並透過物業升值令自己身家上漲。

吳賢德近年連環購入將軍澳新盤，如新鴻基地產的晉海、會德豐 MONTEREY 等，早於 2003 年 11 月斥約港幣 400 萬元首次進場擎天半島至今，逾 14 年買賣涉及近 60 個物業，最高峰為 2006 年至 2011 年，同一時期曾有逾 20 個物業在手上，現時優化投資物業組合後以持有大單位為主，市值料達數億元。

2008 年金融海嘯令不少人失業，不過未影響吳賢德的補習事業，當時他收入大增，年薪逾港幣 1500 萬元，同年由其持有的鰂魚涌康怡花園單位則由港幣 600 萬下跌至 300 萬元，但他沒有出貨意欲。其後 2009 年 6 月、金融海嘯後以港幣 2900 萬元購入永泰九龍科發道懿薈一伙實用逾 1700 方呎低層戶。

他指出，今日社會充斥人為因素，即使樓市出現跌市亦會有政府這隻有形之手阻止。金融危機一定會發生，應想辦法增加自己收入去迎接，當有穩定現金流，房貸就不會出問題。他並強調自己當時買樓不玩槓桿，會全額支付或借貸不超過 3 成。

近年不少年輕人大嘆買樓上車難，吳賢德建議年輕人要訂立儲錢計劃，同時他認為物業應在市場流動，「樓是換來的，第一棟樓不要買 dream house」。