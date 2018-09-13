中國股市投機的最佳體現！樂視網今復牌股價坐雲霄飛車

已有下市準備的中國知名網站樂視網 (300104-CN)，完成停牌查核今 (13) 日復牌，原本開盤幾乎跌停，隨後股價卻直線拉升，但在快要翻紅之際又再急遽向下至跌停，午後則持續鎖在跌停板。

《新浪財經》報導，樂視網股價走勢的戲劇化，已經不是第一次。今年 8 月 21 日起至 9 月 5 日中間，一共漲停了六次，從最低 2 元暴漲至 4.15 元，漲幅逼近 100%，引發大量投資人跟風買入追漲，也引來中國監管機管的關注，要求樂事網停牌揭示風險。

昨晚樂視網發布兩項公告，一是披露股價異動停牌核查結果，指公司前期披露的訊息不存在需要更正、補充之處；近期未接待任何機構和個人投資人的現場調研；公司 5% 以上股東目前沒有增持公司股票計畫；公司控股股東不存在應披露而未披露的重大事項。二是提示存在被暫停上市風險。

從樂視網最新的公告來看，基本面並沒有任何改變，無法消除市場對奇風險的疑慮。不過，就在今天一早復牌之後，樂視網的股價依舊像坐雲霄飛車，從一早近乎跌停開盤，之後股價就直線拉升，等到接近翻紅時又再度直線向下，顯示投機資金完全無視監管機關嚴禁惡意炒作的態度。截至發稿為止依舊跌停，報人民幣 3.74 元，當前成交金額人民幣 11.44 億元。

樂視網今日走勢 (圖自新浪財經)

業內人士指出，目前樂視網主要有六大風險：

風險一：基本面沒有好轉，有暫停上市風險；

風險二：償債計劃沒有現金流入，無法解除樂視網資金缺乏困境；

風險三：金融機構借款債務到期應償，對外擔保帶來巨額可能負債；

風險四：樂融致新股權已質押，增資及控股權仍存變數；

風險五：樂視網與先前創辦人賈躍亭另外創辦的電動車廠法拉第未來（Faraday Future）公司相互獨立，就算法拉第未來日後有任何好消息，投資人都不該存有過度聯想；

風險六：部分關聯方應收款項回收風險。