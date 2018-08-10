騙子或夢想家？搞垮樂視後 破產董事長圓得了電動車夢嗎？

在電動車大廠特斯拉高喊私有化的當下，反觀另一家美國電動車廠法拉第未來 (Faraday Future) 前途到底是光明還是黑暗？現在還沒人說得準。

當初搞跨樂視的創辦人賈躍亭，如今正把所有心力放在自己一手創立的法拉第未來，前陣子更一度資金告急。好不容易拉到香港恆大集團董事局主席許家印支持，在今年 6 月宣佈將陸續注資 20 億美元，並持有 45% 股權，也讓賈躍亭的電動車夢得以繼續下續。

總之，資金的問題解決了，讓法拉第未來避免破產倒閉。不過，恆大也不是光給錢而已，雙方投資協議明訂，賈躍亭的執行長位置和實施原股東投票權的前提，是 FF91 必須要在最晚今年底實現量產，如果這項要求無法實現，賈躍亭就會失去法拉第未來的實際控制權。

中國《鈦媒體》報導，對賈躍亭來說，當前最首要的任務就是盡快實現量產，在恆大資金下來後，賈躍亭第一時間就開啟位於漢福德的工廠建設，目前已取得美國當地政府許可，讓這座佔地一百萬平方英尺的工廠將進入正式建設階段，旗下首款產品 FF91 將在今年如期交付。

問題是，賈躍亭是否真能順利交車，市場頗有懷疑。儘管法拉第未來在三周前曾公佈第一台 FF91 的白色車身正式下線的照片和影片，同時整車裝備已經開始啟動。但目前所展示的車身大約只佔整輛車生產的 40%，接下來量產的真正考驗，在於如何滿足一系列高階電子設備，例如對開門、單體殼車身結構、全景天窗等一系列對生產工藝有很高要求的設計等。

以目前漢福德工廠的狀況來看，現有工廠的佔地面積根本無法容納沖壓、焊裝、塗裝和總裝的四個必須車間，至於整個工廠看起來相當空曠，儘管已經有部分設備，但用在車輛製造的自動化高集成設備，以及成規模的生產線依然不見蹤影。

另外，工廠的生產設備就算準備好，車子正式上路前也要經過各種路段以及相當長的里程測試，確定車輛能夠量產上市之後，才會最後定型進行投產。反觀法拉第未來官方，目前對於 FF91 的完成度並沒有具體表態，就算先前媒體參訪，提供的也是連內裝都沒有安裝的工程樣車。

就算車子能順利量產，以價格面來看，法來第未來在美國的售價訂為 25 萬美金，反觀不論技術水準或生產工藝更成熟的特斯拉，Model S 最低售價僅 6.6 萬美金，對比之下，就算車輛正式上市，有沒有人要買也是一大問題。

更重要的是，汽車是關乎駕駛與乘客生面安全的產品，儘管法拉第未來與賈躍亭願意再三保證車輛安全與使用性能，但先前樂視網資不抵債、賈躍亭人民幣 2 億元資產遭凍結的殷鑑不遠，加上法拉第未來前財務長 Stefan Krause 才在 8 月 9 日向洛杉磯高等法院提出訴訟，抗議法拉第未來以威脅和欺騙手段，阻止員工自由尋找新的工作機會，種種負面消息下，又有多少用戶會願意曾失信廣大投資人的賈躍亭呢？