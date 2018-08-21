真有錢還嗎？傳賈躍亭願認40多億償債方案 樂視網股價直奔漲停

據傳樂視控股已經和樂視網 (300104-CN) 達成人民幣 40 多億元的償債方案，消息出爐後，讓樂視網股價在午後一開盤直衝漲停直至收盤。

中國媒體報導，今 (21) 日樂視非上市體系（樂視控股）債務處理小組相關負責人透露，樂視控股目前已償還人民幣 2.63 億元的債務，並且和樂視網達成 40 多億元的償債方案。消息人士更指，原本不該由賈躍亭承擔的公司債務，賈承諾由他個人承擔。

消息傳出後，樂視網的股價出現久違的激勵，在今天下午一開盤直奔漲停，至收盤依舊未打開，報 2.29 元，漲幅 10.1%。

樂視網今日走勢 (圖自新浪財經)

樂視網在上週五發布的公告指出，與非上市體系公司不斷溝通，目前雙方已達成認定債務規模約人民幣 67 億左右，最終確定數據以雙方簽署協議為準。消息人士指出，目前雙方已經確認非上市體系對上市公司關聯債務總餘額約人民幣 66.53 億元，雙方未還有爭議的非上市體系對上市公司關聯債務約人民幣 1.2 億元。

不過有媒體解讀，樂視網並未因為債務解決獲得直接現金流入，抵債獲得資產進行處置取得現金需要的時間較長，而且未來還有很大的不確定性，無法直接、有效解決資金缺乏導致的經營困境。

事實上，賈躍亭目前手中的資產已遭銀行凍結，更因多次為欠債未還，被列為失信被執行人名單，被列為中國當前著名的「老賴」之一。大約一年前，當時賈躍亭對所有員工和討債人表示，會對所有負債「負責到底」，辭去了樂視網所有職務，接著直奔美國投入電動車法拉第未來 (Faraday Future) 的造車計畫。

事實上，賈躍亭之前為了發展法拉第未來相關項目，不惜虧空樂視網款項。先前法拉第未來更因為資金問題，好不容易拉到香港恆大集團董事局主席許家印支持，今年 6 月起將陸續注資 20 億美元。

不過條件是，賈躍亭的執行長位置和實施原股東投票權的前提，是 FF91 必須要在最晚今年底實現量產，如果這項要求無法實現，賈躍亭就會失去法拉第未來的實際控制權。因此，在賈躍亭目前忙著盡快讓電動車量產的情況下，是否有心力處理樂視網的相關債務，市場也還在等著看。