台股盤前─蘋果新品亮相蘋概股表現待觀察 短線可望震盪築底

蘋果新品亮相，一如市場預期發表 3 款 iPhone 手機及 Apple Watch Series 4，因並沒有太多驚喜，蘋果股價收盤下跌，是否進一步衝擊台股今 (13) 日蘋概股的表現值得關注，法人認為，在今年第 5 度失守年線後連續 3 個交易日留下影線，預期可望在年線及上升線間震盪築底，短線跌深股有機會反彈。

台股昨日蘋概股表現疲弱，PA 三雄重挫，盤中一度跌破 10700 點，最低下探到 10667.25 點，尾盤拉抬台積電、台塑化、金融股等重量級權值股，終場下跌 29.73 點，收 10722.57 點。

三大法人期現貨仍偏空，統計昨日自營商賣超 0.27 億元，投信買超 0.96 億元，外資賣超 3.3 億元，三大法人合計賣超 2.61 億元，外資在期貨持續減碼淨多單，淨多單減少 3522 口至 25207 口，整體籌碼面呈現偏空格局，但力道已有縮小情況。

元大卓越基金經理人王婯勳指出，以台灣經濟來看，受到進出口支撐，第 2 季 GDP 仍維持 3% 水準，電子產業外銷為台股近年的主要動能，但近期因為大陸面板產能持續開出，wafer、太陽能等需求也呈現負成長，MLCC 等需求受中美貿易的影響。

王婯勳表示，市場期待 APPLE 新款發表及遞延 1 年的買氣可望在第 4 季回升，但在部份產線良率不如預期下，訂單出貨動能可能將遞延至第 4 季，去年高基期將對第 4 季帶來成長壓力。

王婯勳認為，隨著新興市場幣值的修正，及中美貿易影響下，美國購物成本等都將影響各類買品的買氣，但在總體經濟仍呈穩定，相關個股在震盪後仍有區間操作的空間。

由於中美貿易不確定性尚未解除，維持在成長與防守性產業均衡配置，以下半產業趨勢轉佳與明年可望維持成長動能的企業為擇優布局的首選；王婯勳指出，Apple 供應鏈雖在第 3 季訂單仍未見回升，但以目前 i6+i6s 仍占 iphone 使用者的 6 成來看，今年的 iphone 新款手機替代需求仍值得期待。

蘋果新品正式亮相，蘋果股價卻以下跌作收，美股周三漲跌互見，道瓊工業平均指數收高 27.86 點或 0.11% 至 25998.92 點；Nasdaq 指數收低 18.25 點或 0.23% 至 7954.23 點；S&P 500 指數收高 1.03 點或 0.04% 至 2888.92 點；費城半導體指數收低 15.87 點或 1.17% 至 1346.02 點。

台股今日仍面臨諸多壓力，在美中貿易變數仍未消除下，台股再失守年線，但連續 3 個交易日留下影線，多方力守 10700 點關卡，法人認為短線有機會在年線下方、上升線附近震盪築底，今日仍要觀察蘋概股的表現。