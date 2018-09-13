3大動力推動 香港私人財富管理資產5年內料倍增

香港近年富豪人數不斷上升，私人財富管理公會與畢馬威中國共同發布的「2018 年香港私人財富管理報告」預計，香港私人財富管理行業的管理資產總值 (AUM)，在未來 5 年有機會增加 1 倍，大陸需求尤其強勁，目前香港管理資產總值中，有 34% 來自大陸，料至 2023 年比例增至 49%。

報告顯示，有 58% 的受訪機構預計，在未來 5 年，香港管理資產總值每年有 10% 至 20% 的增長，以此推算 5 年之後資產的規模將增加 1 倍。

根據香港證監會的數據，2017 年行業管理資產總值達 1 兆美元 (約港幣 7.8 兆元)，即未來 5 年規模有機會達 2 兆美元 (約港幣 15.6 兆元)。

報告指出，推動行業增長為首的 3 大動力，分別是大陸的需求、家族辦公室及新一代客戶；有 8 成受訪機構同意大陸是推動增長的主要動力來源，而股票市場交易互聯互通機制為香港的重要優勢。

此外，54% 受訪機構認為香港目前的金融科技方案未能滿足客戶需要，業界計畫於未來 2 年，將在科技及數碼解決方案方面作出重大的投資，以應付客戶需要及新競爭者的挑戰。

行業未來幾年預計將迎來明顯增長，惟 2/3 的受訪機構認為「人才有限」成為最大的業務拓展掣肘，當中最缺乏是客戶經理。