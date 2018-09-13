【異動股】樂視網(300104-CN)股價劇烈震蕩 跌超8%成交額近10億

今日早盤，樂視網(300104-CN)早盤近乎跌停開盤，隨後股價直線拉升在接近翻紅時又再度“高空跳水”式跌至跌停位，股價反復劇烈震蕩，資金搏殺慘烈無視監管層嚴禁惡炒態度;當前成交9.74億元，截止發稿，報3.79元，跌8.67%，股價再度被打回原形。

樂視網股價自8月21日起至9月5日，漲停6次，從最低2元暴漲到了4.15元，漲幅接近100%，部分投資者跟風買入、盲從追漲，卻忽視了風險，猶如火中取栗。如此投機引發監管層關註，深交所要求樂視網停牌核查揭示風險。

樂視網9月12日晚連發兩公告，一是披露了股價異動停牌核查結果，表示公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;公司近期未接待過任何機構和個人投資者的現場調研;公司5%以上股東目前沒有增持公司股票計劃;公司控股股東不存在應披露而未披露的重大事項。二是提示存在被暫停上市風險。同時，深交所向公司下發今年第10份問詢函，要求說明公司發生大額虧損的原因;結合生產經營情況和財務狀況，說明2018年全年是否可能觸發淨資產為負導緻暫停上市的情形;核實說明公司持續經營是否存在重大不確定性;賈躍亭截至8月28日所持股份較6月30日減少168.97萬股的原因，該部分股份是否被司法執行劃轉。

公開資料顯示，樂視網目前公告反映的基本面沒有根本性改變，風險依然不小。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)