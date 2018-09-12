◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月12日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 國泰臺灣加權正2 元大台灣50正2 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 新日光 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦摩台 大東 大統新創 大飲 嘉裕 正道 富邦發達 本盟 本盟 大統益 東華 富邦金融 利勤 銘旺科 天仁 立益 元大MSCI台灣 巨庭 健和興 宏亞 佳和 永豐臺灣加權 國巨 旭隼 達新 昶和 富邦日本 茂矽 元晶 地球 三洋紡 國泰日經225 金像電 遠雄來 恆大 本盟 元大日經225 威盛 統領 南染 瑞利 元大美債20正2 國碩 威宏-KY 怡華 樂士 元大美債20反1 承啟 泰昇-KY 昶和 正峰新 國泰20年美債反1 奇力新 大統新創 億泰 元大S&P日圓反1 大毅 錩泰 毛寶 富邦歐洲 強茂 程泰 懷特 FH彭博高收益債 華新科 氣立 燁興 FH彭博新興債 同開 華電 中鴻 FH富時不動產 禾伸堂 台硝 威致 元大台灣高息低波 喬鼎 永記 華豐 群益道瓊美國地產 同泰 日勝化 首利 富邦臺灣優質高息 台勝科 展宇 麗正 FH富時高息低波 貿聯-KY 華廣 東訊 新光內需收益 訊芯-KY 士紙 華泰 宏洲 易華電 高興昌 倫飛 嘉裕 華園 東明-KY 虹光 東華 杜康-DR 鑫永銓 威盛 立益 陽光能源-DR 六暉-KY 國碩 佳和 海悅 銘旺科 昶和 隴華 統懋 三洋紡 銘旺科 翔耀 本盟 奇力新 太空梭 瑞利 禾伸堂 麗臺 樂士 揚明光 華映 正峰新 新至陞 吉祥全 億泰 穎漢 憶聲 毛寶 泰鼎-KY 科風 展宇 迎廣 和鑫 懷特 悅城 力特 燁興 陞泰 喬鼎 中鴻 達方 正達 威致 愛山林 晟鈦 華豐 皇昌 聯德 首利 潤弘 同泰 麗正 遠雄來 新世紀 東訊 夏都 誠研 華泰 欣欣 綠能 倫飛 統領 誠創 虹光 客思達-KY 嘉威 威盛 康師傅-DR 力銘 國碩 杜康-DR 亞太電 銘旺科 同方友友-DR 達能 統懋 友佳-DR 清惠 翔耀 匯僑 慧友 太空梭 一零四 勁永 麗臺 欣天然 捷泰 可成 新海 互億 華映 欣高 天瀚 吉祥全 全國 迅杰 憶聲 jpp-KY 華上 科風 台數科 君耀-KY 和鑫 南六 光麗-KY 力特 基勝-KY 元晶 喬鼎 波力-KY 華冠 正達 泰昇-KY 裕豐 晟鈦 政伸 寶徠 聯德 吉源-KY 皇普 同泰 陽明 新世紀 六福 誠研 康師傅-DR 昱晶 聖馬丁-DR 綠能 神州-DR 誠創 耀傑-DR 嘉威 同方友友-DR 昇陽光電 晨訊科-DR 力銘 友佳-DR 亞太電 陽光能源-DR 達能 精熙-DR 立積 中福 清惠 雷虎 慧友 中視 金橋 秋雨 勁永 慶豐富 捷泰 新利虹 互億 國光生 天瀚 迅杰 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 夆典 陽明 六福 元富證 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 裕融 新利虹 國光生