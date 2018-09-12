川普稅改「最大的敵人」：預算赤字遠超預期

美國國會期中選舉還有 7 周左右時間，美國輿論現在正在激辯當下的經濟繁榮，多大程度上歸功於川普的政績和減稅政策。

減稅增支對經濟和個人收入的刺激影響立竿見影，但同時也導致美國財政赤字「失控」，這究竟會進一步掏空美國根基，還是開啟冷戰結束後美國新一波繁榮周期，現在還很難下定論。

稅改經濟賬：經濟蛋糕能填補財政窟窿嗎？

川普首席經濟顧問 Kevin Hassett 周一強調，美國經濟增長應歸功於減稅。而且，Hassett 對美國財政持續失衡仍持樂觀態度，他稱單是通過給企業減稅，促進經濟增長稅基增加，財政就能「回本」。Hassett 說：「我認為，數據已經清晰地表明給企業減稅，財政已經『回本』。」

但是，幾位保守派經濟學家，包括美國總統川普的競選顧問，對白宮宣稱減稅已經「回本」的說法提出異議。

彭博社報導，曾為川普競選出謀劃策的 Heritage 基金會經濟學家 Stephen Moore 表示，Hassett 的說法「有點為時過早，因為我們不知道這種繁榮會持續多久」。

Tax 基金會經濟學家 Kyle Pomerleau 和馬里蘭大學經濟學家 Peter Morici 也表示，Hassett 的話說過頭了。Pomerleau 表示，他不同意給公司減稅已經「回本」的評估。

彭博社報導，Pomerleau 表示，對企業減稅後財政「回本」的唯一可能的方式，就是跨國公司減少將轉移利潤到海外，但他沒有看到新法規阻止跨國公司轉移利潤的跡象。CBO 最近的一份報告顯示，在當前這個財政年度里，企業稅收入大幅下降了 30%，大約 710 億美元。個人所得稅和工資稅收入增長了 4%，大約 1050 億美元。

美國國會估計，給公司減稅未來十年將減少 1.3 兆美元財政收入，這是 1.5 兆美元減稅法案中最貴的條款。Morici 說，稅基擴大可以覆蓋部分減稅的代價，但不可能完全回本的。

無論減稅是否已經「回本」，美國財政的窟窿越來越大是不爭的事實。美國本財年前 11 個月（截止到 8 月 31 日），稅收僅增長了 1%，同期支出卻增長了 7%，這直接導致財政赤字如高血壓般上升。

美國國會預算辦公室（CBO）本周一估測稱，本財年前 11 個月，美國聯邦財政赤字達到 8950 億美元，比去年全年高出 39%（2220 億美元）。截至 2017 年 9 月 30 日的上一財年中，赤字為 6650 億美元。

在本財年結束時，財政赤字將接近 1 兆美元，比 CBO 估計的早了一年。CBO 今年 4 月估計，2020 財年赤字將達到 1 兆美元。本財年截的前 11 個月，由於嬰兒潮時代出生的人開始進入退休潮，社保和醫保支出增長了 4%。而美國「光速」增加的公債，導致債務凈利息支出增長 19%。國防支出則增長了 6%。

其中，8 月份，美國財政赤字上升至 2110 億美元，年增率幾乎翻了一倍，創下有記錄以來第五高的水平。8 月份，美國聯邦政府支出增長 8%，其中公共債務凈利息支出上升 25%，國防支出增長 10%，社會保障支出增長 5%，以及醫療保險支出增長 7%。與此同時，8 月稅收收入下降 3%，公司稅減少 50 億美元。

政治賬：經濟服務於政治？

減稅的經濟影響可能存在爭議，減稅也必須算「政治賬」。從政治角度上看，減稅似乎是川普政府和共和黨人必須推動的。

美國現在國內政局焦灼，獲得鋼鐵能源軍工集團支持的共和黨，在參眾兩院雖然過半，但優勢微弱。按照歷史經驗，共和黨此次中期選舉被翻盤的可能性極大。美國內戰以來 38 次中期選舉中，執政黨 35 次翻車，比例高達 92%。而且，總統川普還時刻處在後院起火和被彈劾的恐懼之中。

在野的民主黨，2016 年在形勢大好的情況下輸掉總統選舉，現在支持民主黨的一眾科技巨頭現在日子也很難過。2018 年中期選舉作為 2020 中期選舉的前哨戰，民主共和兩黨都輸不起。

因此，無論財政代價幾何，稅改作為川普和共和黨的重要執政優勢，都將會堅定執行下去。

現在，共和黨人想趁熱打鐵。美國眾議院的共和黨人 9 月 10 日（周一）公布了第二輪減稅計劃，民主黨人批評這是為富人和企業牟利。

稅改 2.0 版將作為去年 12 月美國公布的稅改方案的延續。美國眾議院撥款委員會提出的計劃包括永久降低個人稅率、取消一些退休帳戶繳款的最高年齡限制，並允許新企業註銷更多的啟動費用。

據路透社報導，眾議院籌款委員會主席凱文 · 布雷迪計劃於 9 月 13 日在眾議院撥款委員會對這一計劃進行表決，預計眾議院全院表決將在 10 月 1 日進行。