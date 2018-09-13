【大行報告】南華金融：中美擬再談判 恆指料高開

南華金融集團高級策略師岑智勇發表報告指出，昨天恆指高開後走勢反覆，全日波幅 249.35點。恆指收報 26345.04點，跌77.51點或0.29%，成交金額 948.4億元。國指收報 10238.77點，跌94.39點或0.91%；上證收報 2656.11點，跌8.69點或0.33%。三項指數都回軟，以國指表現較差。

恆指呈3連陰走勢，最低跌至26219.56點，創2017年7月13日以來低位。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉差。全日上升股份 538隻，下跌 1089隻，整體市況偏弱。

美國能源資料協會(EIA)公布，美國上星期原油庫存減少529.6萬桶，減幅遠多於市場估計的80.5萬桶。上星期汽油庫存增加125萬桶，低於預期的132.1萬桶。蒸餾油庫存則大幅增加616.3萬桶，遠多於預期的約145萬桶。料消息利好石油相關板塊。

特朗普表示，美國對中國採取非常強硬的立場。不過，《華爾街日報》則報道，美國財長努欽邀請中方派出部級代表團，展開新一輪貿易談判，地點在北京或者華盛頓，時間是未來幾星期。報道說引述消息人士指，在美國對2000億美元中國進口貨品加徵關稅之前，華府一些人希望盡一切努力，爭取中國滿足美方需求。

消息令投資市場氣氛緩和，離岸人民幣兌美元急升。昨晚美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恆指可高開，但若未能上破26700水平，指數或調頭回軟。

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