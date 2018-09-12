港股跌幅收窄至77點 U+A0U+A0藥股重挫

港股連跌6天，於9月12日表現反覆，好淡爭持。

開市較昨日低開125.66點，早段跌幅擴大，至10:08左右跌至全日低位26219.56點，最多跌202.99點；之後4次曾衝高，下午開市約13:50更曾一度扭轉跌勢，最高報26468.91點，升46.36點，日內波幅249.35點；隨後跌勢再現。恒生指數收市報26345.04點，跌幅收窄至77.51點或0.29%；成交金額948.4億港元。6個交易日連跌1628點。

恒生國企指數收市報10238.77點，跌94.39點或0.91%。

9月恒生指數期貨於下午15:56報26336點，升31點，未平倉合約14.39萬張。

10月恒生指數期貨報26312點，升19點，未平倉合約逾4000張。

騰訊(00700-HK)扭轉兩日跌勢，收市報308.4港元，升0.4港元或0.1%。騰訊先後三次回購公司股份顯見成效，公司合共斥8512萬港元回購約27萬股。

中國平安(02318-HK)則跌1港元或1.4%，收市報72.25港元。

藥股重挫。石藥集團(01093-HK)收市報16.7港元，跌1.8港元或9.7%。中國生物製藥(01177-HK)收市報7.5港元，跌1.26港元或14.4%。國家總理李克強昨日主持坐談會表示，在食品藥品等涉及人民群眾生命安全的領域，不光實施常規監管，還要利用新技術等手段，實現更加嚴格的全過程監管，同時強化企業的主體責任。早前國家市場監管總局價格監督管理局亦針對原料藥價格大幅上漲、斷供現象展開會議。昨日國家醫療保障局主導下的試點聯合採購亦在上海召開座談會，公佈了第一批帶量採購清單。本輪共33個藥品參加本輪試點採購，而中國生物製藥的瑞舒伐他汀鈣恰好在談判目錄內，有分析指或面臨降價40%的風險。

銀河娛樂(00027-HK)收市報45.7港元，跌2.4港元或近5%。

安踏體育(02020-HK)重挫9.2%或3.35港元，收市報33.25港元。安踏公佈，確認與方源資本向芬蘭上市體育用品公司Amer Sport提出無約束力的收購意向，將按每股40歐元現金收購Amer Sport全部股份。早前已有消息指，安踏計劃以47億歐元收購Amer Sport全部股權，Amer Sport為Wilson網球拍和Salomon登山鞋生產商。

逆市上市還有友邦保險(01299-HK)，收市報62.8港元，升0.8港元或1.3%。日前香港保監局行政總監張雲正表示，「保險通」開通涉及與內地監管部門對接，仍需深入探討，因為兩地法律框架和賠償上限有分別，不能輕率決定，希望「保險通」能做到兩地協同發展及互補。

匯豐控股(00005-HK)亦升0.35港元或0.5%，收市報66.65港元。匯豐控股高管表示，匯控計劃5年內將亞洲私人銀行部門員工人數增加2/3，8年內實現客戶資產規模翻倍。該行著眼於提高在中國這個全球發展最快的理財市場的市場份額。

中國海洋石油(00883-HK)亦升0.2港元或1.4%，收市報14.16港元。中國石化(00386-HK)亦升0.02港元或0.3%，收市報7.52港元。

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