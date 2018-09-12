台股盤後－蘋概股疲軟 PA三雄被打趴 公股介入拉尾護住10700點

台股今 (12) 日在蘋概股疲弱之下，尤其 PA 三雄被打趴，盤中一度跌破 10700 點，最低來到 10667.25 點，不過，尾盤拉抬台積電、台塑化、金融股等重量級權值股，頗有公股低接介入的味道，大盤跌幅收斂，終場加權指數下跌 29.73 點，收在 10722.57 點，成功守住 10700 點，成交值 1235.23 億元。

蘋果將於美國時間 9 月 12 日 (台灣時間 13 日凌晨一點) 發表新機，雖然蘋果股價大漲，但是反映到台股蘋概股今天卻大多走跌，尤其大立光跌幅一度超過 5%，賣壓最沈重，終場下跌 130 元、3%，收在 4210 元；鴻海在上檔 5 日線有壓之下，終場小跌 0.7 元、0.9%，收在 77 元；不過，台積電以小漲 0.5 元，260.5 元作收，不過 10 日線未收復。

外資野村證券最新報告拋震撼彈，指出未來蘋果 3D 感測恐不需要 VCSEL，受此消息衝擊，今天盤面最弱勢的是 PA(功率放大器) 三雄，穩懋、全新都以跌停作收，宏捷科也大跌 9.5%；其餘的 3D 感測股也都表現不振，包括：精材、玉晶光、鈺創、同欣電都下挫。

此外，被動元件尤其指標股國巨、華新科因為融資不減反增，籌碼凌亂下，走勢依舊疲弱，國巨跌 3.3%、收在 528 元，華新科續跌 2.63%、收在 240.5 元，蜜望實更跌逾 9%，信昌電跌逾 5%，禾伸堂、日電貿、奇力新也都綠油油一片，盤面上僅大毅止跌逆勢走揚，上漲 2.92%、收在 70.5 元。

今天電子族群有明顯調節賣壓，資金再度轉進傳產股成為避風港，包括紡織股、生技股、造紙股、橡膠股都收紅。

法人表示，除了貿易戰陰影，加上蘋果新機買氣強弱不確定，國際上不確定因素仍多，因此台股投資人陷入觀望，今天盤中指數一度跌破 10700 點，最低來到 10667.25 點，跌破昨日低點，三日低點不破沒成功達陣，不過所幸拉尾守住 10700 點，後續觀察重點主要在下週三台指期結算前，留意法人資金動向。