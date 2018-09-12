三大法人賣超2.61億 外資期現貨同步空 3D感測股不同命

台股今 (12) 日適逢周選擇權結算，空方打壓意味濃厚，且即使蘋果新機發表在即，蘋概股還是不賞光，三大法人雖然都不是大手筆操作，但在期現貨都仍偏空，自營商賣超 0.27 億元，投信買超 0.96 億元，外資又轉為賣超 3.3 億元，三大法人合計賣超 2.61 億元。外資在期貨也持續減碼淨多單。不過值得留意的是，雖然外資圈傳出 3D 感測利空消息，但外資卻趁勢低接宏捷科、精材等相關概念股，但對穩懋則是連 5 賣。

三大法人在現貨合計賣超 2.61 億元；而在台指期淨部位方面，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 3522 口至 25207 口，整體籌碼面呈現偏空格局，不過力道已見縮小。

外資買超前 10 名個股分別為：台積電 7626 張、新光金 7096 張、遠東銀 5698 張、元大金 5656 張、永豐金 5604 張、臺企銀 5092 張、遠東新 3998 張、臻鼎 - KY 獲加碼 3676 張、中華電 3398 張、彰銀 3287 張。

外資賣超前 10 名個股分別為：富邦 VIX 遭減碼 17755 張、元大台灣 50 遭減碼 15726 張、華邦電 15499 張、旺宏 9984 張、元大滬深 300 正 2 遭減碼 9746 張、聯電 8559 張、中環 7282 張、鴻海 6833 張、華通 6300 張、中信金 5093 張。

投信買超前 10 名個股分別為：友達 4648 張、臺企銀 4008 張、第一金 2821 張、玉山金 2433 張、兆豐金 2199 張、永豐金 2074 張、欣興 1914 張、新光金 1900 張、大成鋼 1582 張、中華電 1342 張。

投信賣超前 10 名個股分別為：金像電 2,330 張、微星 1,625 張、亞泥 1,585 張、嘉聯益 1,448 張、華通 1,141 張、台泥 798 張、中鋼 669 張、辛耘 559 張、創意 511 張、矽創 370 張。

自營商買超前 10 名個股分別為：元大台灣 50 反 1 獲加碼 23145 張、開發金 2237 張、中信金 1932 張、新光金 1771 張、大同 1568 張、台積電 1441 張、兆豐金 1297 張、友達 1034 張、國泰臺灣加權反 1 獲加碼 1012 張、元大 S&P 原油反 1 獲加碼 921 張。

自營商賣超前 10 名個股分別為：元大滬深 300 正 2 遭減碼 33643 張、富邦 VIX 遭減碼 17675 張、富邦上証正 2 遭減碼 9561 張、元大高股息 5084 張、元大台灣 50 正 2 遭減碼 2668 張、臺企銀 1878 張、國泰中國 A50 正 2 遭減碼 1285 張、華頓 S&P 黃豆 1233 張、富邦 NASDAQ 正 2 遭減碼 1060 張、智邦 1042 張。

外資野村證券最新報告拋震撼彈，指出未來蘋果 3D 感測恐不需要 VCSEL，PA(功率放大器) 三雄中，穩懋、全新都以跌停作收，宏捷科也大跌 9.5%，其餘的 3D 感測股也都表現不振，包括：精材、玉晶光、鈺創、同欣電都下挫。

值得留意的是，外資趁勢低接宏捷科連買 2 天、精材也轉賣為買，但對穩懋則是連 5 賣，不但外資賣不停，投信也連賣穩懋 2 天，自營商則連賣穩懋 6 天。

整體來說，外資雖然在期現貨持續偏空，但是力道都已減緩，且從技術面來看，今天台股日 K 開高走低，KD 與 MACD 仍偏空下行，目前指數連三日在 10700 點附近留長下影線，頗有多方力守意味，特別可留意到近日低點與 2 月 9 日的低點連線，就過去幾次經驗觀察都有出現一段反彈行情，若這次低點連線失守，則後續行情將更不利多方上攻。