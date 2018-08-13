乾杯品牌再造 投燒肉界震撼彈 居酒屋將全面導入澳洲和牛

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 董事長平出莊司今 (13) 日宣布，旗下最平價的「乾杯燒肉居酒屋」發表品牌三大宣言，其中，所有牛肉商品將改為澳洲和牛，對燒肉市場再丟出一顆震撼彈，乾杯力拚以集團優勢導入比起過去更高級的食材，再加上中國持續拓展據點、進軍全球市場，後市展望樂觀。

乾杯原本客單價約 700-800 元，商品重新調整後客單價約提升為 900-1000 元左右，不過乾杯強調，由於全面採用澳洲和牛，較目前價格帶相同的其他競爭者更加超值。

平出莊司說明，透過大股東日鐵住金物產，可確保原料肉的供應，日鐵住金物產的強項是稀少的高價值原料，而好的原料是燒肉業態重點。

平出莊司強調，乾杯集團最大的優勢是將稀少且高單價的牛以獨特管道進貨，此次「乾杯燒肉居酒屋」發表的三大宣言，分別為所有牛肉商品改為榖飼 400 天以上的冷藏熟成澳洲和牛、提供在台灣不容易吃到的澳洲冷藏榖飼牛舌，以及開始提供西班牙伊比利豬。

乾杯集團期藉此讓在台灣有 19 年老字號的乾杯燒肉再進化，提供更高品質的食材，也重新定位燒肉文化。

除了既有品牌再進化，乾杯同步持續展店計畫，合計下半年共要再開 7 家新據點。

海外方面，將在北京、上海和深圳將開出新據點，分別為「北京老乾杯」、「深圳老乾杯 2 號店」和「上海黑毛屋」；而在國內，則有「高級和牛燒肉旗艦店」將於南山廣場亮相，成為集團旗下最高級的燒肉品牌，同時還有「宮武讚岐烏龍麵」開 2 家、「KUA’ AINA 漢堡」開 1 家。

此外，對於兩岸之外的新市場，平出莊司說明，已確定於倫敦皇家證券交易所開出老乾杯，預計 2019 年底可開出，屆時將成為海外布局的新里程碑。

截至目前，乾杯共有 6 個餐飲品牌，共 54 家直營分店，分別為台灣 48 家、中國 6 家 (3 家老乾杯、3 家乾杯)。