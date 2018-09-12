統一轉投資統一中控今年資本支出估倍增至逾13億人民幣 創近3年新高

統一 (1216) 集團轉投資統一中控資本支出連續三年增加，今年資本支出預估達人民幣 13-15 億元，是去年人民幣 7.5 億元的一倍以上，也較 2016 年的 11.2 億元增加，創近 3 年新高。統一中控發言人楊壽正表示，今年資本支出將多用於研發、生產工藝提升，以及冷藏設備。此外，以往研發相關費用約占集團總營收千分之 3 左右，後續將進一步提升到千分之 5。

統一中控至 2018 年 6 月底止，在大陸投資總額達 488 億元，預期至今年底為止，生產基地有 35 個 (含一個在建的天津廠)，共有 78 條速食麵生產線，89 條飲料生產線。

統一中控受惠方便麵及飲料銷售回溫，及市埸調整銷售通路利潤，上半年營收及獲利同步成長，營收達人民幣 112.23 億元，年增 6%，稅後盈餘人民幣 7.14 億元，年成長 25.4%，每股盈餘人民幣 0.16 元；毛利率 33.5%，年成長 1.7%。

而統一中控近 3 年研發相關費用占集團總營收約是千分之 3，後續將提高至千分之 5；截至今年 6 月底，大陸員工總人數約 2.9 萬人，平均年齡 32.4 歲。

此外，統一中控在食品安全方面，強調堅持「安全第一、風味第二及成本第三」的原則，而已在上海設立通過中國合格評定國家認可委員會 (CNAS) 認可的食安檢測中心，設備投入達人民幣 3000 萬元，並設立食安舉報專線，最高獎勵人民幣 30 萬元，每月還對各類 SOP 的核查缺失執行獎勵，每份 SOP 最高獎勵 2000 元。