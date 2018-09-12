統一今年將在中國完成35個生產基地 資本支出估倍增

統一企業 (1216-TW) 集團轉投資統一中控 (0220-HK)，負責中國方便麵、飲品快銷品生產事業，今年資本支出倍增達人民幣 13-15 億元，較去年 7.5 億元大幅增加，也是近 3 年來最高投資金額，至今年底止，預計將在中國大陸市場完成 35 個生產基地。

統一中控發言人楊壽正今 (12) 日天指出，統一多用於研發、生產工藝提升，以及冷藏設備，預期今年資本支出將達 13-15 億元；短期內沒有新增生產基地的擴張方案，部分生產基地廠區內部仍有可擴充新設生產線的空間，但短期內資本支出再增加的幅度不大。

統一企業持股 70.45% 統一中控，至今年 6 月底止，在中國大陸投資總額達人民幣 488 億元，預期至今年底為止，含在建的天津廠就有 35 個生產基地，共 78 條速食麵生產線，89 條飲料生產線。統一中控資本支出 2016 年為人民幣 11.2 億元，2017 年為人民幣 7.5 億元，2018 年將控制在人民幣 13-15 億元。

統一中控受惠方便麵及飲料銷售回溫，及市埸調整銷售通路利潤，上半年營收、獲利同步成長，營收人民幣 112.23 億元，年增 6%，稅後純益 7.14 億元，大幅成長 25.4%，每股純益人民幣 0.16 元。

統一今年在中國市場將完成 35 個生產基地。(鉅亨網記者張欽發攝)

統一中控今年 4 月 1 日起，華東上海金山廠冷藏飲品生產線也正式投入生產，為統一繼華南廣州廠之後，在中國大陸市場的第 2 處冷藏線生產基地，為統一在常溫方便麵、飲品產品之外，切入冷藏品產銷，目前產品包括茶類、酸奶及果汁。

楊壽正今天指出，統一在冷藏線的產品正在起步中，但目前並無規劃進入冷凍食品的產銷。