兩大產品線成長帶動 鈊象8月每股稅前賺1.33元

遊戲股股王鈊象 (3293) 自結 8 月合併營收為 2.57 億元，稅前純益為 9373 萬元，每股稅前盈餘 1.33 元，較 7 月的 1.09 元增長，主因為旗下手機遊戲及遊戲機台兩大產品線成長。鈊象第二季每股盈餘 3.41 元，較首季 2.49 元成長，以 7 月及 8 月合計每股稅前盈餘達 2.42 元，市場推估，鈊象 9 月獲利若能維持 8 月水準，則第三季每股稅前盈餘有機會突破 3.5 元。



目前鈊象旗下兩款遊戲與騰訊平台合作，另一款則已授權中國運營商，三款產品對鈊象月營收貢獻約千萬元。



鈊象近年調整產品線，將原本遊戲切入更多市場授權海外，以東南亞市場為主，其中《三國戰紀》第二代授權給大陸歡動遊戲開發，預計第四季在大陸上市，最快授權金明年首季就可以開始認列。法人估，鈊象今年營運持續向上，營收年增兩位數。



鈊象去年商用機台及行動遊戲分別占營收比重為 35 比 65，今年預估行動遊戲比重可衝上 70%；其中行動遊戲業務約有三分之一在海外市場，隨著多款遊戲進軍海外，今年底海外比重可拉升到 50%。