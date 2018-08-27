鈊象除息盤上震盪 今年營運有可望優於去年

遊戲股股王鈊象 (3293) 配發 11 元現金股利今天除息，參考價為 150 元，股價以小漲開出，處於盤上小幅震盪，由於低接買盤不弱，加上今年營運可望較去年佳，股價有機會緩步向上填息。鈊象上半年營收達 14.59 億元，年減 12.7%，稅後淨利 4.13 億元，年增 2.99%，每股稅後盈餘 5.9 元，優於去年同期的 5.74 元。若以第二季來看，單季營收 7.36 億元，較去年同期減少 14.4%，稅後淨利 2.39 億元，年減 1.65%，每股稅後盈餘 3.41 元，較去年同期的 3.47 元略顯衰退。



展望第三季，鈊象表示，因商用遊戲機台受到上半年主要市場都呈現庫存去化及需求不顯的影響，保守看待第三季的營收成長力道，但仍將依計畫推出新品，期望第四季有較好的表現。



目前鈊象旗下兩款遊戲與騰訊平台合作，另一款則已授權中國運營商，三款產品對鈊象月營收貢獻約千萬元。



鈊象近年調整產品線，將原本遊戲切入更多市場授權海外，以東南亞市場為主，其中《三國戰紀》第二代授權給大陸歡動遊戲開發。法人估，鈊象今年營運持續向上，營收年增兩位數。